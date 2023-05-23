TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта) — Finance.ua

TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)
На автомобильных дорогах страны появятся 28 новых участков и будут изменены 24 участка, на которых патрульная полиция будет производить измерение скорости движения с помощью приборов TruCAM.
Об этом сообщает Патрульная полиция.
«Упомянутые нововведения были обусловлены проведенным анализом аварийности на автодорогах государства. Такие участки появятся, прежде всего, на аварийно опасных отрезках автодорог и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за превышения разрешенной скорости движения», — сказано в сообщении.
Читайте также
В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются частично.
Так, с учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 327 участков внесены следующие изменения:
- добавлены 28 новых участков,
- внесены изменения в 27 участков,
- исключен из перечня 41 участок,
- приостановлена работа на 54 участках.
Теперь на новых 260 участках автомобильных дорог сотрудники полиции будут осуществлять контроль за скоростным режимом транспортных средств с помощью 137 приборов TruCAM.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробить колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.
Заказать поддержку Finance.ua Assistance
Поделиться новостью