TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта) — Finance.ua
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TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)

Личные финансы
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TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)
TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)
На автомобильных дорогах страны появятся 28 новых участков и будут изменены 24 участка, на которых патрульная полиция будет производить измерение скорости движения с помощью приборов TruCAM.
Об этом сообщает Патрульная полиция.
«Упомянутые нововведения были обусловлены проведенным анализом аварийности на автодорогах государства. Такие участки появятся, прежде всего, на аварийно опасных отрезках автодорог и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за превышения разрешенной скорости движения», — сказано в сообщении.
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В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются частично.
Так, с учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 327 участков внесены следующие изменения:
  • добавлены 28 новых участков,
  • внесены изменения в 27 участков,
  • исключен из перечня 41 участок,
  • приостановлена работа на 54 участках.
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Теперь на новых 260 участках автомобильных дорог сотрудники полиции будут осуществлять контроль за скоростным режимом транспортных средств с помощью 137 приборов TruCAM.
TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)
TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)
TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)
TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)
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По материалам:
Finance.ua
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