TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта) — Finance.ua

TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта) Сегодня 19:01 — Личные финансы

TruCam появятся еще на 28 участках украинских дорог (карта)

На автомобильных дорогах страны появятся 28 новых участков и будут изменены 24 участка, на которых патрульная полиция будет производить измерение скорости движения с помощью приборов TruCAM.

Об этом сообщает Патрульная полиция.

«Упомянутые нововведения были обусловлены проведенным анализом аварийности на автодорогах государства. Такие участки появятся, прежде всего, на аварийно опасных отрезках автодорог и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за превышения разрешенной скорости движения», — сказано в сообщении.

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В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются частично.

Так, с учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 327 участков внесены следующие изменения:

добавлены 28 новых участков,

внесены изменения в 27 участков,

исключен из перечня 41 участок,

приостановлена работа на 54 участках.

Теперь на новых 260 участках автомобильных дорог сотрудники полиции будут осуществлять контроль за скоростным режимом транспортных средств с помощью 137 приборов TruCAM.

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