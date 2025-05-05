Где и сколько людей в ЕС работает без выходных (инфографика) — Finance.ua

Где и сколько людей в ЕС работает без выходных (инфографика)
Как свидетельствует статистика Евростата, в 2023 году 22,4% занятых в ЕС обычно работали по выходным.
Какие отрасли
Работа в выходные дни была более распространена среди квалифицированных работников:
- сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (49,5%),
- работников сферы услуг и продаж (48,9%)
- людей с простыми профессиями (26,7%).
19,2% работников обычно работали в выходные дни, это касалось 46,7% самозанятых лиц с наемными работниками (работодателей) и 37,8% самозанятых лиц без наемных работников (самостоятельных работников).
Страны
Среди стран ЕС наибольшая доля работавших в выходные дни была в Греции (32,3%), далее следуют Италия (30,9%) и Кипр (26,4%).
Между тем, самые низкие показатели зафиксированы в Литве (3,0%), Польше (4,5%) и Венгрии (6,6%).
Справка Finance.ua:
- Напомним, среди стран ЕС самый высокий уровень занятости зафиксирован в Нидерландах (83,5%), Мальте (83,0%) и Чехии (82,3%). Самые низкие показатели зафиксированы в Италии (67,1%), Греции (69,3%) и Румынии (69,5%).
- Среди стран ЕС уровень чрезмерной квалификации был самым высоким в Испании (35,0%), за ней следуют Греция (33,0%) и Кипр (28,2%). В то же время самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге (4,7%), Хорватии (12,6%) и Чехии (12,8%).
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