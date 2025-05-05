Где и сколько людей в ЕС работает без выходных (инфографика) — Finance.ua

Где и сколько людей в ЕС работает без выходных (инфографика) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Где и сколько людей в ЕС работает без выходных (инфографика)

Как свидетельствует статистика Евростата , в 2023 году 22,4% занятых в ЕС обычно работали по выходным.

Какие отрасли

Работа в выходные дни была более распространена среди квалифицированных работников:

сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (49,5%),

работников сферы услуг и продаж (48,9%)

людей с простыми профессиями (26,7%).

19,2% работников обычно работали в выходные дни, это касалось 46,7% самозанятых лиц с наемными работниками (работодателей) и 37,8% самозанятых лиц без наемных работников (самостоятельных работников).

Читайте также Где и почему в ЕС молодые люди живут с родителями: данные Евростата

Страны

Среди стран ЕС наибольшая доля работавших в выходные дни была в Греции (32,3%), далее следуют Италия (30,9%) и Кипр (26,4%).

Между тем, самые низкие показатели зафиксированы в Литве (3,0%), Польше (4,5%) и Венгрии (6,6%).

Справка Finance.ua:

Напомним, среди стран ЕС самый высокий уровень занятости зафиксирован в Нидерландах (83,5%), Мальте (83,0%) и Чехии (82,3%). Самые низкие показатели зафиксированы в Италии (67,1%), Греции (69,3%) и Румынии (69,5%).

Среди стран ЕС уровень чрезмерной квалификации был самым высоким в Испании (35,0%), за ней следуют Греция (33,0%) и Кипр (28,2%). В то же время самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге (4,7%), Хорватии (12,6%) и Чехии (12,8%).

Туристическая страховка за границу за 5 минут — и полис у вас на email:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.