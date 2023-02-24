Три крупные украинских компании останутся ликвидными, несмотря на войну, — Moody's — Finance.ua
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Три крупные украинских компании останутся ликвидными, несмотря на войну, — Moody's

Фондовый рынок
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Три крупные украинских компании останутся ликвидными, несмотря на войну, — Moody's
Три крупные украинских компании останутся ликвидными, несмотря на войну, — Moody's
Аналитики Moody’s Investors Service ожидают, что, несмотря на войну, три крупные украинские компании смогут поддерживать адекватную ликвидность, которая у них была в 2022 году.
«Мы ожидаем, что металлургическая и горнодобывающая группа Metinvest BV, производитель железной руды Ferrexpo plc и пищевая и агротехническая компания MHP SE в этом году получат свободный денежный поток, близкий к уровню безубыточности, что позволит им поддерживать достаточную ликвидность до конца года, чтобы работать в чрезвычайно сложных условиях», — отмечают аналитики в своем обзоре.
Причина — сильные балансы при вторжении россии в Украину год назад, а также тот факт, что с тех пор они смогли сохранить наличные деньги.

Экономические показатели компаний

Ferrexpo и Metinvest сообщили о падении доходов на 17% и 18% за двенадцать месяцев до 30 июня 2022 года по сравнению с финансовым 2021 годом соответственно.
Метинвест, Ferrexpo и МХП претерпели значительное падение EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) после вторжения россии в феврале 2022 года, о чем свидетельствует их денежные результаты за полугодие.
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Скорректированный показатель EBITDA Ferrexpo и Метинвеста снизился на 27% и 32% за тот же период соответственно. Такой стремительный спад всего через несколько месяцев после начала конфликта с высокого уровня в 2021 году, прежде всего, вызван физическим ущербом, причиненным Метинвесту, который потерял операционный контроль над своими металлургическими заводами «Азовсталь» и «Ильич» из-за российской оккупации Мариуполя. Метинвест также остановил производство на законсервированном Авдеевском коксохимическом заводе.
В дальнейшем Moody’s ожидает дальнейшего снижения показателя EBITDA в 2023 году из-за продолжительной войны.

Что помогло держаться на плаву

В Moody’s фиксируют, что компании снизили капитальные расходы и дивиденды, чтобы сберечь наличные.
  • Остаток наличных Ferrexpo составил 106 миллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2022 года,
  • У Метинвеста было как минимум 460 миллионов долларов США по состоянию на 28 октября 2022 года (дата публикации финансовой отчетности за полугодие 2022 года),
  • а МХП располагал 317 миллионами долларов США по состоянию на 30 сентября 2022 года (на основе последней общедоступной информации).

Прогнозы

Метинвест, МХП и Ferrexpo ощутили значительное снижение EBITDA после вторжения россии в феврале 2022 года, и мы прогнозируем дальнейшее снижение в 2023 году, поскольку ощутимо влияние за весь год. Чтобы смягчить падение EBITDA, Метинвест и Ferrexpo значительно сократили свои капитальные расходы. Компании выплатили значительные дивиденды за двенадцать месяцев до начала конфликта, но теперь они значительно сократят их", — говорится в обзоре.
Хотя в Moody’s ожидают, что Ferrexpo и Metinvest будут поддерживать достаточную ликвидность после 2023 года, у МХП нет достаточной наличности, чтобы погасить выплаты по облигациям на сумму 500 миллионов долларов США в мае 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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