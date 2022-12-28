За 11 месяцев производство металлургической продукции обвалилось на 70% — Finance.ua

За 11 месяцев производство металлургической продукции обвалилось на 70% Сегодня 06:13 — Казна и Политика

В Украине ускорилось падение производства как стали, так и железной руды. По итогам 11 месяцев 2022 года производство чугуна обвалилось на 68,4%, стали — на 68,6%, а проката — на 70,1%.

Об этом сообщается в исследовании GMK CEnter.

Еще хуже ситуация в ноябре: тогда было произведено всего 313 тыс. т стали — это на 82% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Ежемесячное производство железорудной продукции осенью упало более чем на 90% по сравнению с довоенным временем.

Эксперты отмечают: на металлургический сектор повлияли проблемы с логистикой, перебои со снабжением электроэнергией и падение цен на продукцию на мировых рынках.

В частности, из-за блокирования морских портов украинские производители лишились доступа к части рынков, а логистические услуги выросли в цене в 3-4 раза, что сделало украинскую продукцию неконкурентоспособной.

«До полномасштабного вторжения рф 60% железной руды, 80% чугуна и стальной продукции экспортировалось через морские порты. С началом боевых действий украинские порты заблокированы военным флотом россиян, и основным путем экспорта стал железнодорожный транспорт. В то же время с мая по сентябрь 2022 года „Укрзализныця“ вводила 16 конвенций по перевозке продукции ГМК, с целью уменьшить очереди на границе. Кроме того, с 1 июля текущего года железнодорожный оператор повысил тарифы на грузоперевозки на 70%, что явилось весомым фактором роста логистических расходов. В итоге металлургические предприятия сообщают о росте затрат на транспортировку продукции железнодорожным транспортом в Европу больше, чем в 4 раза по сравнению с довоенным временем», — отмечают аналитики.

Кроме того, разрушение энергетической инфраструктуры из-за ракетных обстрелов россиян влечет за собой отключение от электроснабжения металлургических и горнодобывающих предприятий.

«В настоящее время существует риск полной остановки производства в отрасли, что может привести к гуманитарной катастрофе в регионах, где работают предприятия ГМК. В случае энергетического коллапса, по оценкам GMK Center, в 2023 году производство железорудной продукции может упасть на 88% по сравнению с 2022-м, но при стабилизации энергосистемы темпы падения могут замедлиться до 58%», — говорят аналитики.

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