Три благотворительных Банки в разделе «Накопители» — Гороховский (фото) — Finance.ua
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Три благотворительных Банки в разделе «Накопители» — Гороховский (фото)

Сегодня 10:44Финтех и Карты
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Как сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, в разделе «Накопления» появились три благотворительных банки. Вы можете настроить правила округления и незаметно для себя передавать сдачу на гуманитарную помощь или в адрес Украинской Армии.
Скины для карт. «Мы разработали несколько патриотических дизайнов для карты в Apple/Google Pay. Измените скин в настройках карты. Слава Украине!», — написал он.
Скины для карт<br> Скины для карт
Три благотворительных Банки в разделе «Накопители» — Гороховский (фото)
Напомним, украинцы и иностранцы за две недели передали через ссылку monobank 50 млн грн для помощи украинской армии через monobank.
По его данным, средства переслали люди из Украины и 94 стран, преимущественно из США, Великобритании и Германии.
Из общей суммы 44 млн грн отправили с карт и по почте 5 млн грн по реквизитам, сказал Гороховский.
Борітеся — поборемо!
По материалам: Finance.UA
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