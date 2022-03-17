Как сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, в разделе «Накопления» появились три благотворительных банки. Вы можете настроить правила округления и незаметно для себя передавать сдачу на гуманитарную помощь или в адрес Украинской Армии.
Скины для карт. «Мы разработали несколько патриотических дизайнов для карты в Apple/Google Pay. Измените скин в настройках карты. Слава Украине!», — написал он.
Скины для карт
Напомним, украинцы и иностранцы за две недели передали через ссылку monobank 50 млн грн для помощи украинской армии через monobank.
По его данным, средства переслали люди из Украины и 94 стран, преимущественно из США, Великобритании и Германии.
Из общей суммы 44 млн грн отправили с карт и по почте 5 млн грн по реквизитам, сказал Гороховский.