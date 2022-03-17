Три благотворительных Банки в разделе «Накопители» — Гороховский (фото)

Сегодня 10:44 — Финтех и Карты

Как сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, в разделе «Накопления» появились три благотворительных банки. Вы можете настроить правила округления и незаметно для себя передавать сдачу на гуманитарную помощь или в адрес Украинской Армии.

Скины для карт. «Мы разработали несколько патриотических дизайнов для карты в Apple/Google Pay. Измените скин в настройках карты. Слава Украине!», — написал он.

Скины для карт



Напомним, украинцы и иностранцы за две недели передали через ссылку monobank 50 млн грн для помощи украинской армии через monobank.

По его данным, средства переслали люди из Украины и 94 стран, преимущественно из США, Великобритании и Германии.

Из общей суммы 44 млн грн отправили с карт и по почте 5 млн грн по реквизитам, сказал Гороховский.

Борітеся — поборемо!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью