Три беспилотника Bayraktar из акции Притулы уже доставили в Украину — Finance.ua

Три беспилотника Bayraktar из акции Притулы уже доставили в Украину Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Три беспилотника Bayraktar из акции Притулы уже доставили в Украину, Фото: Укрінформ

Три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать украинской стороне за собранные средства в рамках проекта «Народный Байрактар», уже доставлены в Украину.

Об этом в городе Кельце в Польше на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 2022) сообщил гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.

«Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине», — сказал Байрактар.

Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии. В результате многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники, а согласовано, что собранные средства будут израсходованы на гуманитарные проекты.

Байрактар добавил, что турецкая сторона поддерживает суверенитет Украины, желает украинцам мира и уважает сопротивление украинской нации против агрессии за независимость страны.

Справка Finance.ua:

в конце июня Сергей Притула объявил, что украинцы за три дня перечислили денег на приобретение четырех ударных беспилотников Bayraktar для Вооруженных сил Украины;

впоследствии турецкая компания сообщила, что передаст Украине три беспилотника бесплатно, а собранные фондом Притулы деньги будут потрачены на гуманитарную помощь украинцам.

в августе Притула сообщил, что его фонд на средства, собранные украинцами для закупки беспилотников, купил спутник для ВСУ.

Укрінформ По материалам:

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