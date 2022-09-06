Три беспилотника Bayraktar из акции Притулы уже доставили в Украину — Finance.ua
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Три беспилотника Bayraktar из акции Притулы уже доставили в Украину

Казна и Политика
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Три беспилотника Bayraktar из акции Притулы уже доставили в Украину
Три беспилотника Bayraktar из акции Притулы уже доставили в Украину, Фото: Укрінформ
Три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать украинской стороне за собранные средства в рамках проекта «Народный Байрактар», уже доставлены в Украину.
Об этом в городе Кельце в Польше на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 2022) сообщил гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.
«Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине», — сказал Байрактар.
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Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии. В результате многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники, а согласовано, что собранные средства будут израсходованы на гуманитарные проекты.
Байрактар добавил, что турецкая сторона поддерживает суверенитет Украины, желает украинцам мира и уважает сопротивление украинской нации против агрессии за независимость страны.

Справка Finance.ua:

  • в конце июня Сергей Притула объявил, что украинцы за три дня перечислили денег на приобретение четырех ударных беспилотников Bayraktar для Вооруженных сил Украины;
  • впоследствии турецкая компания сообщила, что передаст Украине три беспилотника бесплатно, а собранные фондом Притулы деньги будут потрачены на гуманитарную помощь украинцам.
  • в августе Притула сообщил, что его фонд на средства, собранные украинцами для закупки беспилотников, купил спутник для ВСУ.

Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который купили на деньги украинцев

По материалам:
Укрінформ
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