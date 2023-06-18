Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос — Finance.ua

Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос Сегодня 09:43 — Личные финансы

Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос

Треть украинцев (31%) зарабатывают значительно меньше, чем до полномасштабной войны. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные опроса от Rakuten Viber . В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей из Украины.

Как уменьшились доходы

У 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны: 31% опрошенных ответили, что заработная плата стала значительно меньше, еще 9% — доход снизился, но несущественно. 15% респондентов отметили, что доход остался неизменным, а у 5% заработная плата стала даже больше.

Есть ли работа

Среди опрошенных больше трети не работают сейчас: 9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске, 5% не работают и не ищут.

Также у 26% нет работы, поскольку еще проходят обучение, или уже на пенсии.

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На вопрос «Изменилась ли у вас ситуация с работой и доходом после 24 февраля» ответы распределились следующим образом:

работаю и доход не изменился — 15%;

работаю, доход даже вырос — 5%;

работаю, доход уменьшился, но несущественно — 9%;

работаю, но доход значительно уменьшился — 31%;

потерял работу и нахожусь в активном поиске — 9%;

не работаю и пока не ищу работу — 5%;

не работаю, поскольку еще учусь / уже на пенсии — 26%.

Формат работы

Более половины (59%) респондентов ответили, что они работают только офлайн. А 22% опрошенных работают в онлайн-режиме. Еще 19% респондентов имеют гибридный график работы: несколько дней в офисе, несколько из дома.

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