Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос — Finance.ua

Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос
Треть украинцев (31%) зарабатывают значительно меньше, чем до полномасштабной войны. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные опроса от Rakuten Viber. В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей из Украины.
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Как уменьшились доходы
У 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны: 31% опрошенных ответили, что заработная плата стала значительно меньше, еще 9% — доход снизился, но несущественно. 15% респондентов отметили, что доход остался неизменным, а у 5% заработная плата стала даже больше.
Есть ли работа
Среди опрошенных больше трети не работают сейчас: 9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске, 5% не работают и не ищут.
Также у 26% нет работы, поскольку еще проходят обучение, или уже на пенсии.
На вопрос «Изменилась ли у вас ситуация с работой и доходом после 24 февраля» ответы распределились следующим образом:
- работаю и доход не изменился — 15%;
- работаю, доход даже вырос — 5%;
- работаю, доход уменьшился, но несущественно — 9%;
- работаю, но доход значительно уменьшился — 31%;
- потерял работу и нахожусь в активном поиске — 9%;
- не работаю и пока не ищу работу — 5%;
- не работаю, поскольку еще учусь / уже на пенсии — 26%.
Формат работы
Более половины (59%) респондентов ответили, что они работают только офлайн. А 22% опрошенных работают в онлайн-режиме. Еще 19% респондентов имеют гибридный график работы: несколько дней в офисе, несколько из дома.
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