Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос

Личные финансы
48
Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос
Треть украинцев зарабатывает значительно меньше, чем до полномасштабной войны - опрос
Треть украинцев (31%) зарабатывают значительно меньше, чем до полномасштабной войны. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные опроса от Rakuten Viber. В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей из Украины.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

Как уменьшились доходы

У 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны: 31% опрошенных ответили, что заработная плата стала значительно меньше, еще 9% — доход снизился, но несущественно. 15% респондентов отметили, что доход остался неизменным, а у 5% заработная плата стала даже больше.

Есть ли работа

Среди опрошенных больше трети не работают сейчас: 9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске, 5% не работают и не ищут.
Также у 26% нет работы, поскольку еще проходят обучение, или уже на пенсии.
Читайте также
На вопрос «Изменилась ли у вас ситуация с работой и доходом после 24 февраля» ответы распределились следующим образом:
  • работаю и доход не изменился — 15%;
  • работаю, доход даже вырос — 5%;
  • работаю, доход уменьшился, но несущественно — 9%;
  • работаю, но доход значительно уменьшился — 31%;
  • потерял работу и нахожусь в активном поиске — 9%;
  • не работаю и пока не ищу работу — 5%;
  • не работаю, поскольку еще учусь / уже на пенсии — 26%.
Место для вашей рекламы

Формат работы

Более половины (59%) респондентов ответили, что они работают только офлайн. А 22% опрошенных работают в онлайн-режиме. Еще 19% респондентов имеют гибридный график работы: несколько дней в офисе, несколько из дома.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.