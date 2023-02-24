Тренды украинского фриланса 2023 (исследование) — Finance.ua

Тренды украинского фриланса 2023 (исследование) Сегодня 17:02 — Личные финансы

Тренды украинского фриланса 2023 (исследование)

В Украине достаточно низкий (50%) процент специалистов, для которых фриланс — единственный источник их дохода.

Об этом свидетельствуют данные исследования украинского сервиса Freelancehunt

В мире почти 70% специалистов работают исключительно на фрилансе, и эта тенденция будет развиваться и у нас.

Кроме того, по мнению аналитиков сервиса, все больше предпринимателей будет использовать именно фриланс как источник квалифицированных специалистов для развития бизнеса.

Фриланс станет единственным источником дохода

Приблизительно 50% фрилансеров на сервисе Freelancehunt утверждают, что фриланс — единственный источник их дохода. Стоит отметить, что большинство из них в возрасте 24-45 лет почти половина имеет семью, 34% имеют детей. Все это подтверждает стабильность их доходов на фрилансе, ведь это не просто проектная работа, а способ обеспечить комфортные условия проживания для своей семьи.

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Доля фрилансеров, для которых фриланс — единственный источник дохода, снизилась с 57% в 2021 году до 50% в 2022 году. Основным фактором, повлиявшим на это, стала война. Жители Украины искали источники дополнительного заработка. Ожидаем, что в 2023 году количество специалистов, работающих только на фрилансе, вернется к уровню 2021 года и будет расти.

При этом в мире около 70% специалистов работают исключительно на фрилансе без дополнительного источника дохода. В Европе этот показатель составляет 77%, в Центральной Америке и на Ближнем Востоке — более 40%.

Soft skills важнее, чем hard

В 2023 году мало просто разрабатывать сайт или создавать дизайн. Теперь нужно еще и правильно коммуницировать, точно продавать услуги, уметь быстро адаптироваться к новым реалиям. Один из важнейших навыков — тайм-менеджмент.

Фрилансерам необходимо научиться качественно управлять рабочим временем и правильно расставлять приоритеты, ведь пока есть свет, связь и безопасные условия, нужно работать. Больше нет времени на раздумывания и медленное выполнение задач.

Фриланс как источник квалифицированных специалистов

Как отмечают в Freelancehunt, 9 из 10 IT-менеджеров со всего мира утверждают, что им пришлось бы откладывать, отменять или продлевать дедлайн проекта, если бы у них не было внештатной помощи. Более половины IT-команд обращаются за помощью к фрилансерам, чтобы получить навыки, которые недоступны сейчас внутри команды. У такого подхода есть несколько преимуществ:

специалистов проще и быстрее найти на фрилансе;

гораздо более удобное сотрудничество, ведь не нужно обеспечивать рабочее место, снимать офис и т.п.;

выгоднее, поскольку плата идет не за час, а за конкретные результаты;

фрилансеры ответственны и более адаптированы к возможным изменениям;

это дешевле, удобнее, быстрее, чем собирать новую команду в офис.

Украинские предприниматели тоже как можно чаще привлекают удаленных работников на проектной основе, чтобы решить конкретные задачи.

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