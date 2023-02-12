Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году — Finance.ua

Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году
Upwork, мировой рынок труда, объединяющий компании с независимыми талантами, объявил наиболее востребованные навыки, которые, как ожидается, организации будут искать у квалифицированных профессионалов в 2023 году
Об этом пишет портал budni.rabota.ua.
Среди перечня наиболее востребованных навыков самый высокий годовой прирост наблюдается в сфере продаж и развития бизнеса (54%), ввода данных (47%), бухгалтерского учета (45%) и 3D-анимации (44%).
Топ-10 самых востребованных технических навыков на 2023 год по версии Upwork:
- Full Stack Development;
- Front-End Development;
- Back-End Development;
- Mobile App Development;
- Web Design;
- Ecommerce Website Development;
- UX/UI Design;
- CMS Development;
- Manual Testing;
- Scripting & Automation.
Топ-10 самых востребованных маркетинговых навыков на 2023 год:
- SEO;
- Маркетинг в социальных сетях;
- Другой цифровой маркетинг;
- Лидогенерация;
- Продажи и развитие бизнеса;
- Телемаркетинг;
- Поисковый маркетинг;
- Еmail-маркетинг;
- Маркетинговая стратегия;
- Автоматизация маркетинга.
Топ-10 самых востребованных навыков обслуживания клиентов и поддержки администраторов на 2023 год:
- Email, Phone & Chat Support;
- General Virtual Assistance;
- Ввод данных;
- Управление цифровыми проектами;
- Общие исследовательские услуги;
- Техническая поддержка;
- Дропшиппинг и обработка заказов;
- Управление сообществом;
- Исследование рынка;
- Транскрипция.
Топ-10 наиболее востребованных бухгалтерских и консалтинговых навыков на 2023 год:
- Бухгалтерский учет;
- Рекрутинг и поиск талантов;
- Бухгалтерия;
- Финансовый анализ и моделирование;
- Управленческий консалтинг;
- Разработка обучающих программ;
- Управление персоналом;
- Бизнес-анализ и стратегия;
- Налоговая подготовка;
- Финансовый менеджмент/CFO.
Топ-10 самых востребованных дизайнерских и креативных навыков на 2023 год:
- Графический дизайн;
- Видеомонтаж;
- Иллюстрация;
- 3D-анимация;
- Дизайн презентаций;
- Редактирование изображений;
- Мультфильмы и комиксы;
- Продуктовый и промышленный дизайн;
- 2D-анимация;
- Видеопродакшн.
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