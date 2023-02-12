Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году — Finance.ua

Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году Сегодня 09:36 — Личные финансы

Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году

Upwork, мировой рынок труда, объединяющий компании с независимыми талантами, объявил наиболее востребованные навыки, которые, как ожидается, организации будут искать у квалифицированных профессионалов в 2023 году

Об этом пишет портал budni.rabota.ua.

Среди перечня наиболее востребованных навыков самый высокий годовой прирост наблюдается в сфере продаж и развития бизнеса (54%), ввода данных (47%), бухгалтерского учета (45%) и 3D-анимации (44%).

Топ-10 самых востребованных технических навыков на 2023 год по версии Upwork:

Full Stack Development;

Front-End Development;

Back-End Development;

Mobile App Development;

Web Design;

Ecommerce Website Development;

UX/UI Design;

CMS Development;

Manual Testing;

Scripting & Automation.

Топ-10 самых востребованных маркетинговых навыков на 2023 год:

SEO;

Маркетинг в социальных сетях;

Другой цифровой маркетинг;

Лидогенерация;

Продажи и развитие бизнеса;

Телемаркетинг;

Поисковый маркетинг;

Еmail-маркетинг;

Маркетинговая стратегия;

Автоматизация маркетинга.

Топ-10 самых востребованных навыков обслуживания клиентов и поддержки администраторов на 2023 год:

Email, Phone & Chat Support;

General Virtual Assistance;

Ввод данных;

Управление цифровыми проектами;

Общие исследовательские услуги;

Техническая поддержка;

Дропшиппинг и обработка заказов;

Управление сообществом;

Исследование рынка;

Транскрипция.

Топ-10 наиболее востребованных бухгалтерских и консалтинговых навыков на 2023 год:

Бухгалтерский учет;

Рекрутинг и поиск талантов;

Бухгалтерия;

Финансовый анализ и моделирование;

Управленческий консалтинг;

Разработка обучающих программ;

Управление персоналом;

Бизнес-анализ и стратегия;

Налоговая подготовка;

Финансовый менеджмент/CFO.

Топ-10 самых востребованных дизайнерских и креативных навыков на 2023 год:

Графический дизайн;

Видеомонтаж;

Иллюстрация;

3D-анимация;

Дизайн презентаций;

Редактирование изображений;

Мультфильмы и комиксы;

Продуктовый и промышленный дизайн;

2D-анимация;

Видеопродакшн.

Английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно выучить иностранный язык, рекомендуем обратить внимание на онлайн школу нового поколения Englishdom.com. Заниматься английским можно онлайн в любом месте и в любое время. Для урока требуется только интернет. Кроме того, школа предоставляет всем украинцам промокод PrayForUkraine на скидку 15%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.