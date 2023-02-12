Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году — Finance.ua
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Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году

Личные финансы
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Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году
Наиболее востребованные навыки для фрилансеров в 2023 году
Upwork, мировой рынок труда, объединяющий компании с независимыми талантами, объявил наиболее востребованные навыки, которые, как ожидается, организации будут искать у квалифицированных профессионалов в 2023 году
Об этом пишет портал budni.rabota.ua.
Среди перечня наиболее востребованных навыков самый высокий годовой прирост наблюдается в сфере продаж и развития бизнеса (54%), ввода данных (47%), бухгалтерского учета (45%) и 3D-анимации (44%).
Топ-10 самых востребованных технических навыков на 2023 год по версии Upwork:
  • Full Stack Development;
  • Front-End Development;
  • Back-End Development;
  • Mobile App Development;
  • Web Design;
  • Ecommerce Website Development;
  • UX/UI Design;
  • CMS Development;
  • Manual Testing;
  • Scripting & Automation.
Топ-10 самых востребованных маркетинговых навыков на 2023 год:
  • SEO;
  • Маркетинг в социальных сетях;
  • Другой цифровой маркетинг;
  • Лидогенерация;
  • Продажи и развитие бизнеса;
  • Телемаркетинг;
  • Поисковый маркетинг;
  • Еmail-маркетинг;
  • Маркетинговая стратегия;
  • Автоматизация маркетинга.
Топ-10 самых востребованных навыков обслуживания клиентов и поддержки администраторов на 2023 год:
  • Email, Phone & Chat Support;
  • General Virtual Assistance;
  • Ввод данных;
  • Управление цифровыми проектами;
  • Общие исследовательские услуги;
  • Техническая поддержка;
  • Дропшиппинг и обработка заказов;
  • Управление сообществом;
  • Исследование рынка;
  • Транскрипция.
Топ-10 наиболее востребованных бухгалтерских и консалтинговых навыков на 2023 год:
  • Бухгалтерский учет;
  • Рекрутинг и поиск талантов;
  • Бухгалтерия;
  • Финансовый анализ и моделирование;
  • Управленческий консалтинг;
  • Разработка обучающих программ;
  • Управление персоналом;
  • Бизнес-анализ и стратегия;
  • Налоговая подготовка;
  • Финансовый менеджмент/CFO.
Топ-10 самых востребованных дизайнерских и креативных навыков на 2023 год:
  • Графический дизайн;
  • Видеомонтаж;
  • Иллюстрация;
  • 3D-анимация;
  • Дизайн презентаций;
  • Редактирование изображений;
  • Мультфильмы и комиксы;
  • Продуктовый и промышленный дизайн;
  • 2D-анимация;
  • Видеопродакшн.
Английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно выучить иностранный язык, рекомендуем обратить внимание на онлайн школу нового поколения Englishdom.com. Заниматься английским можно онлайн в любом месте и в любое время. Для урока требуется только интернет. Кроме того, школа предоставляет всем украинцам промокод PrayForUkraine на скидку 15%.

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По материалам:
Finance.ua
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