Тренд на глобализацию завершился: мировая торговля сократилась максимально за два года — Finance.ua

Тренд на глобализацию завершился: мировая торговля сократилась максимально за два года Сегодня 05:20 — Мир

Тренд на глобализацию завершился: мировая торговля сократилась максимально за два года

Объемы мировой торговли в июле упали на максимальные за два года 3,2% в годовом выражении.

Об этом идет речь в исследовании World Trade Monitor Бюро экономического анализа министерства экономики и климатической политики Нидерландов.

Уточняется, что падение оборота ускорилось по сравнению с 2,4% в июне. В то же время, в Capital Economics допускают достижение объемами торговли дна через несколько месяцев.

По сравнению с июнем объемы трансграничной торговли сократились на 0,6% в позапрошлом месяце, чему во многом способствовала динамика показателей Китая (импорт: -5,2%, экспорт: -2,9%).

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