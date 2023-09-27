Тренд на глобализацию завершился: мировая торговля сократилась максимально за два года — Finance.ua
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Тренд на глобализацию завершился: мировая торговля сократилась максимально за два года

Мир
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Тренд на глобализацию завершился: мировая торговля сократилась максимально за два года
Тренд на глобализацию завершился: мировая торговля сократилась максимально за два года
Объемы мировой торговли в июле упали на максимальные за два года 3,2% в годовом выражении.
Об этом идет речь в исследовании World Trade Monitor Бюро экономического анализа министерства экономики и климатической политики Нидерландов.
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Уточняется, что падение оборота ускорилось по сравнению с 2,4% в июне. В то же время, в Capital Economics допускают достижение объемами торговли дна через несколько месяцев.
По сравнению с июнем объемы трансграничной торговли сократились на 0,6% в позапрошлом месяце, чему во многом способствовала динамика показателей Китая (импорт: -5,2%, экспорт: -2,9%).

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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