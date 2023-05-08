Мировая торговля вступает на путь «реглобализации»: Bloomberg объяснил, о чем идет речь — Finance.ua

Мировая торговля вступает на путь «реглобализации»: Bloomberg объяснил, о чем идет речь Сегодня 21:33

Глобальная торговая система претерпевает тектонические сдвиги, которые переориентируют международные цепи поставок на десятилетия вперед.

Как пишет Bloomberg , к таким тенденциям привели две основные причины. С одной стороны компании, «напуганные» дефицитом из-за пандемии, резкими скачками цен и перебоями в поставках, сокращают зависимость от одного завода или страны. С другой стороны, правительства, особенно в США и Европе, хотят обеспечить доступ к ключевым материалам, таким как полупроводники и редкоземельные минералы, на случай, если мировая торговля расколется на геополитические блоки.

«Трансформация, которую некоторые называют „реглобализацией“, займет годы, а данные о торговле только начинают давать представление о масштабах изменений и о том, кто выиграет, а кто проиграет», — пишет Bloomberg.

Несмотря на разговоры об окончании глобализации, экономическая интеграция через трансграничную торговлю продемонстрировала отличную устойчивость в условиях войны, голода и пандемии, говорится в статье. За последние три года доля мировой торговли в общемировом производстве несколько снизилась, но в целом остается соответствующей историческим тенденциям. Однако, согласно недавнему анализу ING Groep NV, существенного сдвига в сторону большей открытости для торговли не произошло по крайней мере с 2006 года.

Рост геополитической напряженности между США и Китаем подтолкнул спекуляции об отраслевом разрыве между крупнейшими экономиками мира. Хотя стоимость импорта в США китайских товаров и услуг достигла рекордно высокого уровня в 2022 году, есть признаки того, что пошлины США меняют двусторонние торговые потоки. Согласно анализу Чада Боуна, старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона, в прошлом году ввоз товаров в США из Китая, на которые распространяются пошлины, сократился примерно на 14% по сравнению с уровнем 2017 года — до начала торговой войны.

«За последние пять лет американские пошлины, экспортные ограничения и субсидии убедили американские компании диверсифицировать свой импорт, отказавшись от Китая», — пишет Bloomberg. Общая доля китайского импорта в США снизилась примерно на 3 процентных пункта с 2018 года, когда бывший президент Дональд Трамп ввел пошлины на тысячи китайских товаров. Издание отмечает, что за это время Китай уступил часть своей доли в общем объеме импорта США другим азиатским странам, таким как Вьетнам, Индия, Тайвань, Малайзия и Таиланд.

Между тем, Мексика становится ключевой альтернативой Китаю для США. Интегрированные логистические линии между США и Мексикой и преференциальный торговый режим USMCA помогают создавать возможности для инвестиций за рубежом. «Импортеры и даже некоторые китайские экспортеры, стремящиеся диверсифицировать свои цепи поставок, спешат занять промышленные площади в Мексике, уровень загрузки которых в 2022 году достиг 97,5%. Спрос на склады и другие промышленные объекты особенно высок вдоль границы с США недалеко от Тихуаны, где процент вакантных площадей в промышленности близок к нулю», — говорится в статье.

Усилия президента Джо Байдена по улучшению торговых отношений с Европой привели к тому, что США стали больше полагаться на импорт из Европы, чем из Китая. «Разворот произошел после того, как США и Европа отложили пошлины на двустороннюю торговлю на сумму $21,5 миллиарда в 2021 году, приостановили возникший в 2004 году спор о производстве самолетов и начали переговоры о сокращении перепроизводства стали и алюминия», — пишет Bloomberg.

УНІАН По материалам:

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