Требуют оплатить «список лекарств»: 36 медучреждений остались без финансирования от НЗСУ — Finance.ua

Требуют оплатить «список лекарств»: 36 медучреждений остались без финансирования от НЗСУ Сегодня 13:31

Требуют оплатить «список лекарств»: 36 медучреждений остались без финансирования от НЗСУ

По результатам проверок, Национальная служба здоровья Украины зафиксировала, что некоторые медучреждения имеют слишком низкие расходы на медикаменты и медицинские изделия на одного пациента. Это вызывает серьезные сомнения в том, что больницы реально обеспечивают пациентов необходимым лечением на средства государства.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В связи с этим 206 медицинских учреждений получили официальные запросы с требованием предоставить объяснения и подтвердить расходы документально. Еще 36 больниц в мае 2025 года уже потеряли финансирование от НЗСУ из-за отсутствия обоснованных ответов — согласно условиям договоров с НСЗУ.

Несмотря на то, что каждый украинец имеет гарантированное право на бесплатную медицинскую помощь, каждый год НСЗУ получает сотни обращений по поводу незаконных требований оплатить услуги или лекарства, которые должны покрываться госсредствами. С 2019 года таких жалоб зафиксировано почти 2900 — это более 23% всех обращений граждан.

Министерство здравоохранения и НСЗУ призывают больницы неукоснительно соблюдать свои обязательства, а граждан — не замалчивать нарушения.

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«Мы не допустим, чтобы пациенты платили за то, что уже профинансировано государством. Платные „списки лекарств“ или вымогание денег за услугу, покрываемую Программой медицинских гарантий, — это нарушение закона. Министерство здравоохранения вместе с НСЗУ будет применять все доступные инструменты, чтобы такие практики исчезли», — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Что делать

В Минздраве призывают граждан не умалчивать о таких нарушениях больниц.

Если вам в больнице выдали список лекарств или требуют оплату за бесплатную услугу — обращайтесь на горячую линию Минздрава 0800505201 или НСЗУ 16−77.

Какие нарушения уже выявили

В настоящее время мониторинг охватывает как плановые, так и внеплановые мероприятия по заведениям здравоохранения, имеющим договоры с НСЗУ по следующим пакетам:

«Медицинская помощь при остром мозговом инсульте»;

«Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями»;

«Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» (в том числе эндопротезирование) и «Стационарная помощь без хирургических вмешательств».

Как говорят в Минздраве, во время внепланового мониторинга уже выявлены конкретные нарушения.

В частности, в 2 из 6 проверенных учреждений, оказывающих помощь при инсульте с использованием эндоваскулярных вмешательств, выявлены факты использования медизделий, которые не учитывались в заведении, что может свидетельствовать об их закупке за счет пациента.

В одном из онкологических центров в течение января-февраля 2025 года отсутствовали необходимые расходные материалы для применения инфузионных насосов у пациентов с раком молочной железы. Всего мониторинг по этому направлению проводится в 7 медучреждениях.

Мониторинг по другим пакетам продолжается. До начала июля планируется завершить проверки по пакетам хирургической и стационарной помощи. Особое внимание будет уделено наличию антибиотиков и обоснованности их назначения.

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