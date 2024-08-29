Транзит российской нефти через Украину не снизился, несмотря на санкции против Лукойла — Bloomberg Сегодня 20:21 — Энергетика

Экспорт сырой нефти из россии в Венгрию и Словакию через Украину в июле оставался на нормальном уровне, несмотря на санкции Киева в отношении компании Лукойл.

Недостающие объемы поставок заменила российская компания Татнефть, сообщает Bloomberg

Украина усилила ограничения против второго по величине производителя нефти в россии из-за военной агрессии кремля, фактически запретив компании Лукойл транзит сырой нефти через свою территорию с конца июня.

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Санкции против Лукойла затронули Венгрию и Словакию, страны, не имеющие выхода к морю, которые продолжили импортировать российские баррели по трубопроводу Дружба через Украину после получения временных исключений из энергетических санкций Европейского Союза.

В июле россия экспортировала около 436 тыс. тонн сырой нефти в Венгрию и около 356 тыс. тонн в Словакию через Украину, заявил источник агентства. Это увеличение общих потоков с июня и соответствует уровням, наблюдавшимся ранее в 2024 году.

По словам источника, Лукойл прекратил поставки в июле, но российский производитель Татнефть заменил большую часть поставок, увеличив экспорт в Венгрию и Словакию.

На Лукойл приходилось до половины поставок российской нефти по трубопроводу Дружба.

Украинские чиновники также заявили, что транзит нефти в направлении двух стран ЕС оставался стабильным в июле.

Сокращение поставок российской сырой нефти в Венгрию и Словакию до июля могло быть связано с ежегодным техническим обслуживанием на нефтеперерабатывающих заводах компании Mol Nyrt в этих двух странах, отметило агентство.

Новое техническое решение, которое Украина, похоже, готова принять, будет означать, что транзит обойдется дороже, и Mol придется нести риск на российско-украинской границе, заявил министр кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш на правительственном брифинге, не уточнив, с кем велись переговоры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что санкции против Лукойла «не имеют смысла», поскольку они якобы наносят ущерб не стране-агрессору россии, а преимущественно странам-членам Европейского Союза.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины заблокировать транзит российской нефти в Венгрию и Словакию — «явное нарушение Соглашения об ассоциации с ЕС».

НВ По материалам:

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