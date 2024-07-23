Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита нефти «Лукойл» — Finance.ua

Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита нефти «Лукойл» Сегодня 10:12

Венгрия может подать в суд из-за угрозы энергетической безопасности страны. Такая ситуация возникла после того, как Украина приостановила транзит нефти российской компании «Лукойл».

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Magyar Nemzet

Сийярто пожаловался, что Венгрия не может получать достаточное количество нефти без поставок из россии, поскольку для этого нет соответствующей инфраструктуры.

«Очевидно, что решение Украины коренным образом угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС», — считает глава МИД Венгрии

По его словам, решение Киева прекратить транзит якобы «является явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС».

Поэтому, как добавил министр, пострадавшее государство может приступить к процедуре консультаций, в ходе которых ЕК должна представлять интересы страны-члена ЕС. Но если с Украиной не удастся договориться, существует возможность начала арбитражного суда и проведения рассмотрения в течение 40 дней.

Если решения не найдут, Евросоюз имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по Соглашению об ассоциации, уточнил Сийярто.

Что предшествовало

Напомним, о том, что Украина прекратила транзит нефти российской компании «Лукойл» в Венгрию и Словакию, стало известно на прошлой неделе.

Украинские санкции против «Лукойла» были введены еще в 2018 году. Но в этом году Киев решил усилить их и запретил транзит нефти.

Сийярто уже комментировал такое решение Украины. Он отмечал, что оно якобы неприемлемо и непонятно. Также он жаловался на серьезную угрозу для поставок нефти в Словакию и Венгрию.

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