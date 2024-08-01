ЕС отклонил просьбу Венгрии о встрече по вопросу запрета транзита нефти «Лукойла» — Finance.ua
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ЕС отклонил просьбу Венгрии о встрече по вопросу запрета транзита нефти «Лукойла»

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Европейский Союз отклонил просьбу Венгрии и Словакии о срочных консультациях в связи с решением Украины запретить транзит нефти от крупного поставщика из рф.
Об этом сообщает Bloomberg.
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис уведомил в четверг Венгрию и Словакию, что предварительный анализ показывает, что новые санкции Украины против российского ПАО «Лукойл» не влияют на транзитные операции, осуществляемые трейдинговыми компаниями через нефтепровод «Дружба», пока «Лукойл» является формальным владельцем нефти.
Домбровскис обсудил этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в телефонном разговоре.
Представитель Комиссии заявил, что анализ блока не указывает на непосредственный риск для поставок между двумя странами, и что Комиссия ожидает более подробной информации от Венгрии и Словакии.
По материалам:
Економічна Правда
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