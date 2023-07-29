Транспорт, жилье и продукты: сколько денег нужно на жизнь в Германии в 2023 году — Finance.ua

Транспорт, жилье и продукты: сколько денег нужно на жизнь в Германии в 2023 году Сегодня 15:13 — Личные финансы

Транспорт, жилье и продукты: сколько денег нужно на жизнь в Германии в 2023 году

Цены в последнее время растут по всей Европе. Германия — не исключение. Больше всего подорожали энергоносители и продукты. Однако и сейчас Германия достаточно доступная страна для проживания, особенно по сравнению с некоторыми другими странами ЕС.

Стоимость жизни в каждом регионе может быть разной и зависит от количества людей в семье и ваших потребностей. Рассказываем о базовых расходах в Германии в 2023 году.

Средние зарплаты в больших городах

В среднем в Германии ежемесячные расходы на разные цели могут составить от 1200 до 3000 евро в месяц. Давайте посмотрим, как это соотносится со средними зарплатами в стране.

Средние зарплаты в крупных городах Германии (2023 год):

Берлин — 3168 евро в месяц;

Мюнхен — 3780 евро в месяц;

Франкфурт — 3773 евро в месяц;

Гамбург — 3475 евро в месяц;

Кельн — 3501 евро в месяц;

Штутгарт — 3754 евро в месяц.

Какая стоимость аренды жилья в Германии: цены по городам

Больше всего расходов в стране идет на аренду жилья.

По данным Numbeo, в целом по стране усредненные цены могут быть следующие:

Мюнхен: от 1023 евро в отдаленном районе до 1366 евро в центре города;

Берлин: от 907 до 1331 евро;

Штутгарт: от 787 до 1278 евро;

Франкфурт: от 878 до 1143 евро;

Гамбург: от 803 до 1056 евро;

Кельн: от 678 до 906 евро.

Сколько отчисляют из зарплаты на медстрахование

Медицинское страхование и социальные взносы обязательны для штатных работников в Германии и автоматически взимаются с вашей зарплаты, пишет сайт Welcome-hub-germany.com

Взносы на медицинское страхование и соцстрахование занимают значительную часть зарплат работников (около 20%):

медицинское страхование (Krankenversicherung) — 7,3% от зарплаты;

пенсионное страхование (Rentenversicherung) — 9,35% от зарплаты;

страхование долгосрочного ухода (Pflegeversicherung) — 1,525% вашей зарплаты;

страхование на случай безработицы (Arbeitslosenversicherung) — 1,2% от вашей зарплаты.

За эти отчисления вы получаете широкие социальные услуги. В случае заболевания можно рассчитывать на медицинскую помощь, на выплаты по безработице в случае утраты работы.

Если вы работаете на себя или вы фрилансер, вам нужно оформить только медицинское страхование (Krankenversicherung). Если вам около 30 лет, у вас нет тяжелых хронических болезней и вы работаете самостоятельно, полис медицинского страхования в Германии обойдется вам примерно в 400 евро в месяц. Такой же полис для самозанятого 60-летнего, вероятно, будет стоить около 800 евро в месяц.

Также в Германии есть налог на прибыль. Чем больше вы зарабатываете, тем выше налог платите. В целом часто 1/3 зарплаты уходит на разные социальные взносы.

Транспорт в Германии

Германия известна качественным транспортом, разветвленной системой железных дорог и автобусных сообщений. В Германии есть высококачественные железные дороги, автобусы и трамваи, в больших городах работает метро.

Общественный транспорт в Германии в целом не слишком дорогой. По данным Numbeo, средняя стоимость одного билета на местный транспорт сейчас составляет 2,80 евро, тогда как проездной билет на один месяц, разрешающий неограниченный местный транспорт, обойдется вам в среднем всего в 70 евро.

Такси в Германии, как и в большинстве стран ЕС, дорогостоящее. Цены начинаются от 3,50 евро за посадку в авто, за каждый километр вы заплатите около 2 евро. Такси всегда оснащены счетчиками, что позволяет следить за ценой поездки. Будьте готовы к тому, что даже за короткую поездку с вас могут взять 50−80 евро.

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К слову, этим летом в Германии действует проездной на поезда, позволяющий путешествовать практически по всей стране за 49 евро в месяц.

Хороший вариант для передвижения в городах, особенно небольших — велосипед. Большинство городов и городков хорошо спроектированы для велосипедистов и имеют всю необходимую инфраструктуру, чтобы ездить на велосипедах было комфортно. На сайтах объявлений б/у велосипеды продаются недорого и стоят от 50 до 250 евро.

Сколько стоят продукты в супермаркетах

По сравнению с Францией и некоторыми другими странами, в Германии цены на продукты не слишком высокие. В стране производят много собственных товаров: от молока до картофеля и свинины.

По данным Numbeo, усредненные цены в супермаркетах страны в 2023 году примерно следующие:

1 литр молока: 1,01 евро;

1 кг картофеля: 1,59 евро;

буханка хлеба: 1,73 евро;

1 кг риса: 2,02 евро;

десяток яиц: 2,66 евро;

1 кг яблок: 2,49 евро;

1 кг бананов: 1,65 евро;

1 кг куриного филе: 7,83 евро;

1 кг творога от локального производителя: 11,72 евро;

0,5л местного пива: всего 0,65 евро.

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Обратите внимание. Это средние цены по стране, и они могут отличаться в разных магазинах, супермаркетах, рынках. Также продукты могут быть дороже в центре города, а в окрестностях — дешевле.

В общем, один человек, не покупая различных деликатесов и экзотических продуктов, тратит на продукты в Германии 200−300 евро в месяц.

Сколько стоит пообедать в ресторане

Хотя в Германии цены в супермаркетах низкие, среди местных принято часто выходить с друзьями на обеды или ужины в разные заведения. Или по крайней мере на кофе или бутылку пива. Расходы на еду вне дома могут составлять существенную часть затрат. Конечно, в зависимости от ваших потребностей.

Вот некоторые примеры средних цен в заведениях страны:

12 евро за основное блюдо и напиток в бюджетном заведении;

25 евро за обед из 3 блюд в ресторане средней ценовой категории.

4 евро за 0,5 л немецкого пива;

2,50 евро за безалкогольный напиток;

10 евро за коктейль;

2,75 евро за капучино.

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