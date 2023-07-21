Как доехать в Германию из Украины и Польши — Finance.ua

Как доехать в Германию из Украины и Польши Сегодня 20:03 — Личные финансы

Как доехать в Германию из Украины и Польши

Германия является одним из самых популярных направлений для поездок из Украины, ведь эта страна принимает наибольшее количество украинских беженцев среди других стран Европы — более миллиона.

Добраться до Германии можно поездами с пересадкой в ​​Польше или прямыми автобусными маршрутами. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие варианты поездки могут выбрать украинцы.

На какие поезда в Берлин можно сесть в Польше

Из городов Польши в столицу Германии можно доехать как на поездах польских железных дорог, так и с немецким перевозчиком. Например, с польским «PKP Intercity» до Берлина можно добраться со следующих станций:

Варшава;

Познань;

Гданьск (Гдыня);

Быдгощ;

Перемышль.

Из Перемышля в Берлин каждый день можно сесть на поезд IC «Wawel». Отправляется он в 07:08 и прибывает в 20:10. Цена билета — от 164 злотых. Маршрут проходит через станции Ярослав, Жешув, Краков, Катовице, Гливице, Ополе, Вроцлав, Любин, Зеленая Гура, Жепин, Франкфурт-на-Одере.

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Поездами польской компании Polregio можно поехать в Берлин и Любек из Щецина, а во Франкфурт, Герлиц, Губен — из Зеленой Гуры на выходных.

Также из Польши есть широкая сеть маршрутов на поездах немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. Можно путешествовать на поездах Интерсити и Евросити.

Автобусом в Германию — от 18 часов

Для пассажиров, предпочитающих поездки без пересадок, подойдет путешествие в Германию автобусом. Ехать придется больше суток, но сразу в пункт назначения.

С международным перевозчиком FlixBus пассажиры могут следовать по маршрутам Киев-Львов-Берлин и Киев-Львов-Берлин-Бремен.

С 25 июля откроется новая линия Винница-Кельн с конечной остановкой в ​​аэропорту Кельн/Бонн. Автобус будет проходить через такие города: Хмельницкий, Тернополь, Львов, Берлин, Магдебург, Брауншвейг, Ганновер, Билефельд, Дортмунд, Эссен, Дуйсбург, Дюссельдорф. Заложенное время в пути — 33 часа с учетом 4 часов на прохождение границы.

Отмечается, что стоимость билетов зависит от времени до поездки. Дешевле покупать заранее. К примеру, на популярные отрезки между Львовом и Берлином, между Львовом и Ганновером цены начинаются от 2799 грн за место.

Также путешествовать в Германию можно с другими автобусными перевозчиками. Например, компания «Евролиния» выполняет рейсы из Киева в Берлин, Мюнхен, Штутгарт, из Львова — в Гамбург и Франкфурт. К концу июля стоимость билета на рейс Киев-Берлин — 99 евро (4075 грн), Львов-Гамбург — 86,76 евро (3571 грн). Время в пути — от 18 часов из Львова.

Перевозчик «Автолюкс» также предлагает рейсы в Германию. Стоимость билетов из Киева в Берлин в июле — 2500 грн.

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