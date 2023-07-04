Германия намерена ввести курс жесткой экономии бюджета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия намерена ввести курс жесткой экономии бюджета

43
Правительство Германии впервые с 2019 года намерено вернуть фискальное правило, призванное ограничить структурный дефицит бюджета на федеральном уровне и сократить выпуск госдолга.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Euractiv.
Отмечается, что фискальное правило под названием «долговой тормоз» должно утвердить Бундестаг 5 июля.
В рамках этого курса министр финансов Германии Кристиан Линднер ввел жесткие ориентиры экономии средств для отдельных министерств, чтобы закрыть финансовый дефицит в размере 20 миллиардов евро. Также он отметил дальнейшую необходимость сократить бюджет на 14,4 млрд евро в 2025—2027 годах.
Как говорится в проекте бюджета, который на следующий год сократили до 445,7 млрд евро с 476,2 млрд евро в 2023 году, после пандемии и энергетического кризиса необходимо вернуться к фискальной «нормальности».
Сообщается, что хотя Германия все равно будет иметь долги в 16,6 миллиарда евро — это гораздо меньше, чем в этом году, когда федеральный бюджет был принят с дополнительным долгом в 45,6 миллиарда евро.
Согласно новому проекту, все министерства, кроме Министерства обороны, должны сократить расходы — шаг, который уже подвергли критике молодежные организации, не соглашающиеся с утверждением, что «долговой тормоз в интересах молодежи».
Ранее сообщалось, что Германия обещает увеличить оборонные расходы до уровня НАТО к 2025 году.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.