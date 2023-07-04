Германия намерена ввести курс жесткой экономии бюджета — Finance.ua

Германия намерена ввести курс жесткой экономии бюджета
Правительство Германии впервые с 2019 года намерено вернуть фискальное правило, призванное ограничить структурный дефицит бюджета на федеральном уровне и сократить выпуск госдолга.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Euractiv.
Отмечается, что фискальное правило под названием «долговой тормоз» должно утвердить Бундестаг 5 июля.
В рамках этого курса министр финансов Германии Кристиан Линднер ввел жесткие ориентиры экономии средств для отдельных министерств, чтобы закрыть финансовый дефицит в размере 20 миллиардов евро. Также он отметил дальнейшую необходимость сократить бюджет на 14,4 млрд евро в 2025—2027 годах.
Как говорится в проекте бюджета, который на следующий год сократили до 445,7 млрд евро с 476,2 млрд евро в 2023 году, после пандемии и энергетического кризиса необходимо вернуться к фискальной «нормальности».
Сообщается, что хотя Германия все равно будет иметь долги в 16,6 миллиарда евро — это гораздо меньше, чем в этом году, когда федеральный бюджет был принят с дополнительным долгом в 45,6 миллиарда евро.
Согласно новому проекту, все министерства, кроме Министерства обороны, должны сократить расходы — шаг, который уже подвергли критике молодежные организации, не соглашающиеся с утверждением, что «долговой тормоз в интересах молодежи».
Ранее сообщалось, что Германия обещает увеличить оборонные расходы до уровня НАТО к 2025 году.
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