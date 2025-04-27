Трамп требует бесплатного прохода для кораблей США через Панамский и Суэцкий каналы — Finance.ua

Трамп требует бесплатного прохода для кораблей США через Панамский и Суэцкий каналы
Президент США заявил, что американские военные корабли и коммерческие судна не должны платить за прохождение через Панамский и Суэцкий каналы.
Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
Какие аргументы приводит Трамп
«Американским кораблям — как военным, так и коммерческим — должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы!» — убежден он.
По словам главы Белого дома, «эти каналы не существовали бы без США».
В этой связи президент проинформировал, что попросил госсекретаря Марко Рубио «немедленно разобраться с этой ситуацией и навечно решить ее».
Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании взять под контроль Панамский канал, построенный Соединенными Штатами в первой четверти прошлого столетия.
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