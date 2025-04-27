Трамп требует бесплатного прохода для кораблей США через Панамский и Суэцкий каналы — Finance.ua

Трамп требует бесплатного прохода для кораблей США через Панамский и Суэцкий каналы Сегодня 11:22 — Мир

Трамп требует бесплатного прохода для кораблей США через Панамский и Суэцкий каналы

Президент США заявил, что американские военные корабли и коммерческие судна не должны платить за прохождение через Панамский и Суэцкий каналы.

Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Какие аргументы приводит Трамп

«Американским кораблям — как военным, так и коммерческим — должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы!» — убежден он.

По словам главы Белого дома, «эти каналы не существовали бы без США».

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В этой связи президент проинформировал, что попросил госсекретаря Марко Рубио «немедленно разобраться с этой ситуацией и навечно решить ее».

Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании взять под контроль Панамский канал, построенный Соединенными Штатами в первой четверти прошлого столетия.

Укрінформ По материалам:

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