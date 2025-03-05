BlackRock покупает порты Панамского канала после давления администрации Трампа — Finance.ua

BlackRock покупает порты Панамского канала после давления администрации Трампа Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Финансовая компания BlackRock договорилась о приобретении двух ключевых портов Панамского канала у гонконгского холдинга CK Hutchison.

Об этом пишет Financial Times

Стоимость сделки составляет 22,8 миллиарда долларов, а ее ключевой причиной стало давление администрации президента США Дональда Трампа, которая требовала уменьшения китайского влияния на стратегический водный путь.

Что известно о сделке

BlackRock вместе с партнерами — Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited — получит 90% акций компании, управляющей двумя портами в Панаме. Остальные 10% будут принадлежать сингапурскому портовому оператору PSA, который является частью государственного инвестиционного фонда Temasek.

Сделка также предусматривает продажу 80% акций CK Hutchison Ports, управляющей 43 портами в 23 странах мира, в том числе в Великобритании, Германии, Мексике, Австралии и странах Ближнего Востока.

Ожидается, что CK Hutchison получит от сделки более 19 миллиардов долларов, из которых часть пойдет на погашение долгов. После объявления о продаже акции компании выросли на 22% в ходе торгов в Гонконге.

Почему это произошло сейчас

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай чрезмерно влияет на Панамский канал, а также критиковал Панаму за сотрудничество с Пекином. В январе Трамп даже пригрозил вернуть контроль над каналом США, что вызвало беспокойство у панамских властей и международных инвесторов.

После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года руководство CK Hutchison стало искать способы избежать политического давления. Источники сообщают, что компания восприняла продажу портов как способ избежать потенциальных санкций и конфликта с США.

Чтобы заручиться поддержкой Белого дома, генеральный директор BlackRock Ларри Финк встретился с руководством администрации Трампа, в том числе с самим президентом. По словам инсайдеров, консорциум не подал бы заявку на покупку, если бы не получил сигналов о поддержке со стороны Вашингтона.

Діло По материалам:

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