Трамп считает необходимыми низкие цены на энергоресурсы, пока «все эти войны не будут урегулированы» — Finance.ua
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Трамп считает необходимыми низкие цены на энергоресурсы, пока «все эти войны не будут урегулированы»

Энергетика
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Трамп считает необходимыми низкие цены на энергоресурсы, пока «все эти войны не будут урегулированы»
Трамп считает необходимыми низкие цены на энергоресурсы, пока «все эти войны не будут урегулированы»
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что пока в мире продолжаются масштабные военные конфликты, необходимо, чтобы цены на нефть были низкими.
«Я выпустил заявление, и цены упали», — сказал Трамп журналистам на борту самолета, рассказывая о сделанной днем ​​ранее публикации в соцсетях.
Он добавил, что «мы будем удерживать их низкими, пока все эти войны не будут урегулированы».
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В понедельник Трамп обратился ко всем сторонам, оказывающим влияние на ситуацию, с призывом не допускать роста цен на нефть.
«Цены на нефть нужно держать на низком уровне, это касается всех. (…) Вы играете на руку врагу, не делайте этого», — написал он в соцсети Truth Social.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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