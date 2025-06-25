Трамп считает необходимыми низкие цены на энергоресурсы, пока «все эти войны не будут урегулированы» — Finance.ua

Трамп считает необходимыми низкие цены на энергоресурсы, пока «все эти войны не будут урегулированы» Сегодня 04:29 — Энергетика

Трамп считает необходимыми низкие цены на энергоресурсы, пока «все эти войны не будут урегулированы»

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что пока в мире продолжаются масштабные военные конфликты, необходимо, чтобы цены на нефть были низкими.

«Я выпустил заявление, и цены упали», — сказал Трамп журналистам на борту самолета, рассказывая о сделанной днем ​​ранее публикации в соцсетях.

Он добавил, что «мы будем удерживать их низкими, пока все эти войны не будут урегулированы».

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В понедельник Трамп обратился ко всем сторонам, оказывающим влияние на ситуацию, с призывом не допускать роста цен на нефть.

«Цены на нефть нужно держать на низком уровне, это касается всех. (…) Вы играете на руку врагу, не делайте этого», — написал он в соцсети Truth Social.

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