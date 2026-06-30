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Трамп призвал продавцов бензина немедленно снизить цены

Энергетика
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Трамп пригрозил продавцам «большими проблемами»
Трамп пригрозил продавцам «большими проблемами»
Президент США Дональд Трамп призвал розничных продавцов бензина немедленно снизить цены на горючее, указав на снижение мировых цен на нефть.
Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп требует снижения цен на горючее

По словам президента США, текущие розничные цены на бензин не соответствуют ситуации на нефтяном рынке.
«Розничные продавцы бензина должны снизить цены, НЕМЕДЛЕННО! Они слишком высокие, учитывая, что нефть сейчас стоит 68 долларов за баррель и дальше дешевеет», — заявил Трамп.
Он также призвал компании оперативно отреагировать на изменение рыночной конъюнктуры и снизить стоимость топлива для потребителей.

Президент пригрозил продавцам «большими проблемами»

Трамп также пригрозил продавцам бензина «большими проблемами», если они не снизят цены, и заявил, что завышение цен «абсолютно незаконно».
Отдельно он призвал ориентироваться на уровень около 2,50 доллара за галлон и подверг критике Калифорнию за высокие налоги на бензин, заявив, что США «этого не потерпят».
По материалам:
Економічна Правда
СШАТрампБензинГорючееАЗС
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