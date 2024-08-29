Трамп представил четвертую коллекцию NFT — Finance.ua

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Трамп представил четвертую коллекцию NFT

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Трамп представил четвертую коллекцию NFT
Трамп представил четвертую коллекцию NFT
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп представил четвертую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) «Series 4: The America First Collection». Стоимость одного токена составляет $99.
Основой для создания послужили разные образы Трампа. На одной из карт экс-президент США держит в руках шар с изображением биткоина, а на другой — одетый в костюм супергероя. Выпуск четвертой NFT-коллекции был анонсирован в июле 2024 года.
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На официальном сайте говорится, что покупатели нескольких NFT смогут претендовать на дополнительные награды. Так, за покупку пяти токенов коллекционеры получат одну пару золотых кроссовок Never Surrender. Владельцев 15 NFT ждет лимитированная серия платиновых кроссовок и часть костюма, в котором Трамп участвовал в дебатах с Джо Байденом.
Ранее кандидат в президенты США выпустил «биткоин-кроссовки», которые продаются на eBay за $2500.
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Кроме того, коллекция Series 4: The America First Collection включает в себя премиальный пакет услуг. Клиенты, которые потратят 24 750 долларов в криптовалюте на покупку NFT, получат билеты на закрытую встречу с Дональдом Трампом во Флориде, где смогут лично пообщаться с экс-президентом США.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что продажи невзаимозаменяемых токенов принесли ему более $7 млн прибыли.
Примечательно, что в апреле 2024 года первая NFT-коллекция Трампа показала резкое снижение объема торгов. За 30 дней этот показатель сократился на 99%.
По материалам:
incrypted
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