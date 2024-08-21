Акции медиакомпании Трампа упали до рекордно низкого уровня — Finance.ua
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Акции медиакомпании Трампа упали до рекордно низкого уровня

Фондовый рынок
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Акции медиакомпании Трампа упали до рекордно низкого уровня
Акции медиакомпании Трампа упали до рекордно низкого уровня
Акции Trump Media & Technology Group упали до рекордно низкого уровня после недавнего возвращения кандидата в президенты от Республиканской партии на медиаплатформу конкурента — X.
Об этом сообщает Reuters.
Акции Trump Media упали до 21,33 долл., то есть более чем на 4%. По итогам торгов акции упали на 3,7% до 21,42 долл., что стало восьмой сессией потерь подряд.
Уменьшение лидерства Трампа в опросах и на рынках ставок на выборы в последние недели также повлияло на акции, которые некоторые розничные трейдеры рассматривали как ставку на то, выигрывает ли Трамп второй срок.
Ранее в этом месяце компания Trump Media, основным активом которой является приложение Truth Social, сообщила о квартальном убытке в размере 16,4 млн долл. и доходе в размере лишь 837 тыс. долл. Рыночная стоимость компании составляет около 4,3 млрд долл., по сравнению с более чем 8 миллиардами долларов в начале этого года.
Ожидается, что Трамп будет иметь право начать обналичивать свои почти 60% акций — или 114,75 млн акций — своей социальной сети, когда закончится период блокирования инсайдерской информации в следующем месяце.
По материалам:
Економічна Правда
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