Трамп хочет создать стратегический запас Bitcoin и сделать США криптостолицей мира — Finance.ua

Трамп хочет создать стратегический запас Bitcoin и сделать США криптостолицей мира Сегодня 04:18 — Криптовалюта

Трамп хочет создать стратегический запас Bitcoin и сделать США криптостолицей мира

В случае переизбрания на второй срок президента США Дональд Трамп имеет в планах развивать криптовалюту. Он хочет, чтобы США стали сверхдержавой среди Bitcoin.

Об этом пишет AP.

Во время выступления на криптоконференции Трамп пообещал, если станет президентом, то создаст стратегический запас Bitcoin и сделает США мировой криптостолицей.

«У нас будут правила, но теперь правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят ее», — заявил Трамп.

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Трамп неоднократно сравнивал свою поддержку рынка криптовалют с тем, как команда нынешнего президента США Джо Байдена пытается регулировать эту отрасль.

Хотя поклонником криптовалюты Трамп был не всегда. В 2019 году он заявлял, что крипта очень изменчива и базируется на воздухе.

Однако уже на свою предвыборную кампанию Трамп привлекал деньги в криптовалюте.

Сейчас кандидат в президенты США хочет, чтобы криптовалюту добывали и изготовляли в Соединенных Штатах.

Speka По материалам:

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