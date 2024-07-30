Трамп хочет создать стратегический запас Bitcoin и сделать США криптостолицей мира — Finance.ua
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Трамп хочет создать стратегический запас Bitcoin и сделать США криптостолицей мира

Криптовалюта
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Трамп хочет создать стратегический запас Bitcoin и сделать США криптостолицей мира
Трамп хочет создать стратегический запас Bitcoin и сделать США криптостолицей мира
В случае переизбрания на второй срок президента США Дональд Трамп имеет в планах развивать криптовалюту. Он хочет, чтобы США стали сверхдержавой среди Bitcoin.
Об этом пишет AP.
Во время выступления на криптоконференции Трамп пообещал, если станет президентом, то создаст стратегический запас Bitcoin и сделает США мировой криптостолицей.
«У нас будут правила, но теперь правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят ее», — заявил Трамп.
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Трамп неоднократно сравнивал свою поддержку рынка криптовалют с тем, как команда нынешнего президента США Джо Байдена пытается регулировать эту отрасль.
Хотя поклонником криптовалюты Трамп был не всегда. В 2019 году он заявлял, что крипта очень изменчива и базируется на воздухе.
Однако уже на свою предвыборную кампанию Трамп привлекал деньги в криптовалюте.
Сейчас кандидат в президенты США хочет, чтобы криптовалюту добывали и изготовляли в Соединенных Штатах.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Speka
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