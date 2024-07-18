Дональд Трамп планирует выпустить новую коллекцию собственных цифровых токенов — Finance.ua

Дональд Трамп планирует выпустить новую коллекцию собственных цифровых токенов 18.07.2024, 01:32 — Финтех и Карты

Фото: Joshua Roberts / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о планах выпустить четвертую коллекцию своих NFT. В интервью Bloomberg Businessweek политик объяснил , что на это его вдохновили многочисленные просьбы поклонников.

Новая коллекция цифровых токенов должна стать «продолжением успеха» предыдущих выпусков, привлекших значительное внимание как инвесторов, так и поклонников Трампа. По словам самого Дональда Трампа, его команда получила множество запросов от людей, желающих видеть больше его уникальных цифровых картин.

Читайте также Bitcoin достиг двухнедельного максимума: при чем здесь покушение на Трампа

«Люди хотят, чтобы я сделал еще одну коллекцию, и я готов к этому», — сказал Трамп. Известно, что предыдущие коллекции NFT Дональда Трампа были проданы за значительные суммы, а некоторые достигли высоких цен на вторичном рынке.

Нередко действия и выражения Трампа влекут за собой рост стоимости и продаж его NFT. Так в конце августа 2023 года коллекция Trump Digital Trading Cards выросла в цене после интервью Трампа американскому телеведущему Такеру Карлсону, набравшего более 200 млн просмотров через несколько часов после выхода.

Напомним — 13 июля во время предвыборного выступления на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение. После этого инцидента связанные с политиком мем-токены резко выросли в цене. Так токен MAGA (TRUMP) вырос более чем на 50% в сутки, достигнув с кратковременным пиком свыше $10, на этот момент токен чуть просел. Капитализация виртуальной монеты достигла $421 млн.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.