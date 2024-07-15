Bitcoin достиг двухнедельного максимума: при чем здесь покушение на Трампа — Finance.ua

Bitcoin достиг двухнедельного максимума: при чем здесь покушение на Трампа Сегодня 12:40 — Криптовалюта

Bitcoin достиг двухнедельного максимума: при чем здесь покушение на Трампа

В понедельник, 15 июля, курс Bitcoin подскочил до двухнедельного максимума после попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Некоторые инвесторы заявили, что этот инцидент повысил его шансы на возвращение в Белый дом, и на этой неделе ожидается рост ставок на его победу.

Об этом пишет Reuters.

Трамп известен как поклонник криптовалют. В начале сессии курс Bitcoin поднялся почти на 9%, достигнув двухнедельного максимума в $62 698, что увеличило его годовой прирост до 47%. Вторая по популярности криптовалюта Этериум также выросла на 6,8% до $3322.

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Другие активы из топ-10 по капитализации также находятся в «зеленой» зоне, в частности Solana (SOL), Lido Staked Ether (stETH) и Dogecoin (DOGE) показали значительный прирост. «После четырех недель падения из-за новостей о Mt. Gox, я считаю, что отскок еще впереди. Не удивлюсь, если к концу этой недели Bitcoin вернется к уровню по меньшей мере $65 000», — сказал Сикамор из IG.

«Трамп, безусловно, позиционирует себя как поклонника криптовалют, и поскольку его шансы на переизбрание выросли из-за стрельбы на выходных, это дало большой толчок криптовалютным рынкам, где Bitcoin является лидером», — добавил Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.

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Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, планирующий вернуться в Белый дом после выборов в ноябре этого года, ранее подверг критике попытки демократов регулировать криптовалютный сектор. Во время сбора средств в Сан-Франциско в июне Трамп представил себя как сторонника криптовалют, хотя и не предоставил конкретики по криптополитике. Он должен выступить на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси, 27 июля, сообщили организаторы.

В 45 президента США Дональда Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля. Пуля задела правое ухо политика. Во время стрельбы погиб один из посетителей митинга, два человека ранены.

ФБР сообщило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, ликвидированный сотрудниками Секретной службы. По данным ФБР, нападающий действовал один, а винтовку типа AR ему купил отец. Крукс был зарегистрирован как республиканец, но пожертвовал $15 в комитет политического действия, связанный с Демократической партией.

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