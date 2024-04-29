Toyota впервые продала рекордные 10,3 миллиона авто за год — Finance.ua
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Toyota впервые продала рекордные 10,3 миллиона авто за год

Фондовый рынок
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Toyota впервые продала рекордные 10,3 миллиона авто за год
Toyota впервые продала рекордные 10,3 миллиона авто за год
Японский автогигант Toyota Motor Corp. впервые продал более 10 миллионов автомобилей за 2023 финансовый год, завершившийся в конце марта.
Об этом сообщает Kyodo News.
Глобальные продажи Toyota за год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 миллиона единиц, впервые превысив показатель 10 миллионов за один финансовый год.
Этому способствовали его стабильные показатели в Северной Америке, Европе и Японии.
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Отмечается, что рекордный показатель стал результатом увеличения продаж за рубежом на 7% до рекордных 8,78 миллиона единиц. Также автопроизводитель наращивал продажи гибридных версий популярных моделей, таких как Corolla и RAV4 в Северной Америке и Европе.
Внутренние продажи выросли на 8,7% до 1,53 миллиона автомобилей.
Напомним, японский автопроизводитель Toyota отзывает 280 663 пикапов и внедорожников в США и выпустит обновление программного обеспечения, чтобы решить проблемы, связанные с внезапным движением авто.
По материалам:
Укрінформ
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