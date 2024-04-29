Toyota впервые продала рекордные 10,3 миллиона авто за год — Finance.ua

Toyota впервые продала рекордные 10,3 миллиона авто за год 29.04.2024, 00:42 — Фондовый рынок

Toyota впервые продала рекордные 10,3 миллиона авто за год

Японский автогигант Toyota Motor Corp. впервые продал более 10 миллионов автомобилей за 2023 финансовый год, завершившийся в конце марта.

Об этом сообщает Kyodo News.

Глобальные продажи Toyota за год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 миллиона единиц, впервые превысив показатель 10 миллионов за один финансовый год.

Этому способствовали его стабильные показатели в Северной Америке, Европе и Японии.

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Отмечается, что рекордный показатель стал результатом увеличения продаж за рубежом на 7% до рекордных 8,78 миллиона единиц. Также автопроизводитель наращивал продажи гибридных версий популярных моделей, таких как Corolla и RAV4 в Северной Америке и Европе.

Внутренние продажи выросли на 8,7% до 1,53 миллиона автомобилей.

Напомним, японский автопроизводитель Toyota отзывает 280 663 пикапов и внедорожников в США и выпустит обновление программного обеспечения, чтобы решить проблемы, связанные с внезапным движением авто.

Укрінформ По материалам:

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