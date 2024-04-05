Toyota не откажется от дизельных двигателей в ближайшие годы — Finance.ua

Toyota не откажется от дизельных двигателей в ближайшие годы 05.04.2024, 02:02 — Фондовый рынок

Toyota не пойдет по пути Volvo и не откажется от дизеля. Руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota Australia Шон Хенли рассказал в интервью местному изданию Drive, что «дизельные моторы, несмотря на популярное мнение, не устарели».

«Это по-прежнему популярный вид топлива, особенно для тяжелых грузовиков и больших внедорожников», — отметил он. В Toyota считают, что будущее за синтетическим топливом и водородными автомобилями, а электрокары японский автопроизводитель называет «переоцененными».

Ранее Акио Тойода подтвердил крупный проект по созданию силовых установок традиционного типа и заявил, что доля электромобилей в общем объеме продаж легковых автомобилей никогда не превысит 30%, причем такой результат будет пределом вне зависимости от технологических достижений.

Оставшиеся 70% рынка поделят между собой бензиновые и дизельные модели, гибриды, а также электрокары на топливных элементах.

Autoconsulting По материалам:

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