Toyota не откажется от дизельных двигателей в ближайшие годы — Finance.ua
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Toyota не откажется от дизельных двигателей в ближайшие годы

Фондовый рынок
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Toyota не пойдет по пути Volvo и не откажется от дизеля. Руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota Australia Шон Хенли рассказал в интервью местному изданию Drive, что «дизельные моторы, несмотря на популярное мнение, не устарели».
«Это по-прежнему популярный вид топлива, особенно для тяжелых грузовиков и больших внедорожников», — отметил он. В Toyota считают, что будущее за синтетическим топливом и водородными автомобилями, а электрокары японский автопроизводитель называет «переоцененными».
Ранее Акио Тойода подтвердил крупный проект по созданию силовых установок традиционного типа и заявил, что доля электромобилей в общем объеме продаж легковых автомобилей никогда не превысит 30%, причем такой результат будет пределом вне зависимости от технологических достижений.
Оставшиеся 70% рынка поделят между собой бензиновые и дизельные модели, гибриды, а также электрокары на топливных элементах.
По материалам:
Autoconsulting
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