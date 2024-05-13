«Укрпочта» выпустит две особенные марки (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» выпустит две особенные марки (фото) Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

«Укрпочта» выпустит две особенные марки (фото)

Ко дню вышиванки Укрпочта анонсирует две новые марки — с образцами крымскотатарской и харьковской вышивки.

Об этом пишет компания.

Харьковщина представлена ​​фрагментом вышивки женской рубашки ХІХ в. с петухами на рукавах. Новинка подхватывает серию «Украинская вышивка — код нации», которая началась еще в 2018 г.:

Автономная республика Крым представлена ​​образцом тамбурной вышивки («к'аснак») женской шали («марама») середины XIX в. Выпуск осуществлен при поддержке Меджлиса крымскотатарского народа и ОО «Эль Чебер».

Тираж каждой марки — 800 000 экземпляров.

Справка Finance.ua:

В среду, 8 мая, Укрпочта официально ввела в обращение почтовую марку «русскій воєнний флот — до дна!» Новая марка — третья в серии почтовых марок военного времени «русскій воєнний корабль, … !»

Укрпочта совместно с Министерством по стратегическим отраслям промышленности 13 апреля выпустила марку «Зброя Перемоги. Made in Ukraine», посвященная работникам оборонно-промышленного комплекса Украины. Также были выпущены немаркированные художественные конверты, карты, презентационная папка и сувенирная рамка.

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