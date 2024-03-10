Toyota представила новый заряжаемый от сети гибридный кроссовер — Finance.ua
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Toyota представила новый заряжаемый от сети гибридный кроссовер

Технологии&Авто
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Toyota представила новый заряжаемый от сети гибридный кроссовер
Toyota представила новый заряжаемый от сети гибридный кроссовер, Фото: Toyota
Toyota работает над разработкой гибридных моделей, чтобы не отставать от конкурентов. Автопроизводитель представил новый гибридный Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 в форм-факторе кроссовера.
Об этом пишет Valenciacars.
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Первую версию Toyota C-HR японский автопроизводитель представил в 2017 году. Она занимает нишу между седанами и компактными кроссоверами и довольно популярна. Все спецификации нового плагин-гибридного кроссовера будут иметь запас хода на чистом электричестве в 66 км.
Производитель отмечает, что этого может быть вполне достаточно для ежедневного использования своих европейских клиентов. А для подстраховки есть 2,0-литровый двигатель мощностью 152 лошадиные силы.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Вместе с электродвигателем мощность системы составляет 223 лошадиные силы. Автомобиль сможет разгоняться с нуля до сотни за 7,4 секунды, что является хорошим результатом для гибрида. Когда батарея разряжается, автомобиль автоматически переключается в гибридный режим.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
В салоне установили современную цифровую приборную панель диагональю в 12,3 дюйма, такую ​​же по размеру информационно-развлекательную систему, панорамный люк, подсветку салона из 64 цветов и даже проекционный дисплей.
Что касается экстерьера, то здесь тоже все ультрасовременно. Есть 20-дюймовые интересные легкосплавные диски, оригинальные суппорты, а дизайн оформлен широкими стойками.
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