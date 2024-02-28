Toyota отзывает более 280 тысяч автомобилей в США — Finance.ua

Toyota отзывает более 280 тысяч автомобилей в США Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

Toyota отзывает более 280 тысяч автомобилей в США

Японский автопроизводитель Toyota отзывает 280 663 пикапов и внедорожников в США и выпустит обновление программного обеспечения, чтобы решить проблемы, связанные с внезапным движением авто.

Об этом сообщает Reuters

Toyota предупредила автовладельцев о проблеме с безопасностью, которая может привести к тому, что их автомобили будут продолжать двигаться вперед, даже если они находятся на нейтральной передаче и тормоза не нажаты.

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По сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США, дилеры бесплатно обновят программное обеспечение электронного блока управления трансмиссией (ECU) на автомобилях, попавших в аварию.

Отзыв касается автомобилей, произведенных в период с 2022 по 2024 год. Это, в частности, некоторые автомобили Tundra, гибриды Tundra и Lexus LX600, а также внедорожники Sequoia.

Укрінформ По материалам:

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