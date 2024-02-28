Toyota отзывает более 280 тысяч автомобилей в США — Finance.ua
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Toyota отзывает более 280 тысяч автомобилей в США

Фондовый рынок
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Toyota отзывает более 280 тысяч автомобилей в США
Toyota отзывает более 280 тысяч автомобилей в США
Японский автопроизводитель Toyota отзывает 280 663 пикапов и внедорожников в США и выпустит обновление программного обеспечения, чтобы решить проблемы, связанные с внезапным движением авто.
Об этом сообщает Reuters.
Toyota предупредила автовладельцев о проблеме с безопасностью, которая может привести к тому, что их автомобили будут продолжать двигаться вперед, даже если они находятся на нейтральной передаче и тормоза не нажаты.
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По сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США, дилеры бесплатно обновят программное обеспечение электронного блока управления трансмиссией (ECU) на автомобилях, попавших в аварию.
Отзыв касается автомобилей, произведенных в период с 2022 по 2024 год. Это, в частности, некоторые автомобили Tundra, гибриды Tundra и Lexus LX600, а также внедорожники Sequoia.
По материалам:
Укрінформ
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