В сети показали совершенно новую Toyota Camry (Фото) — Finance.ua

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В сети показали совершенно новую Toyota Camry (Фото)

Фондовый рынок
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В сети показали совершенно новую Toyota Camry (Фото)
В сети показали совершенно новую Toyota Camry (Фото)
Наконец-то стало известно, когда в Китае состоится полноценная премьера новой Toyota Camry. Как пишет ресурс Autohome, это произойдет в начале марта этого года. Тогда будут раскрыты официальные розничные цены и появятся подробности о комплектациях.
Скорее всего, Camry немного подешевеет: в Китае на заказ машины немного дороже, чем в рознице.

Цена

Что касается цен на заказ, то сейчас они варьируются в пределах от 24,2 до 29 тысяч долларов.
В Поднебесной у новой Camry самая разная моторная гамма. В базе у машины 2,0-литровый атмосферный двигатель и вариатор. Версии более дорогие — гибриды с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л. Причем двухлитровый гибрид — абсолютная новинка для китайского рынка. Мощность новой силовой установки составляет 197 лошадиных сил, а средний расход горючего — 4,2 л/100 км.
Напомним, Toyota Camry является одним из самых популярных седанов на рынке новых автомобилей Украины. На нашем рынке автомобиль доступен как с ДВС, так и в гибридном исполнении.
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По материалам:
MMR
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