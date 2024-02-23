В сети показали совершенно новую Toyota Camry (Фото) — Finance.ua

В сети показали совершенно новую Toyota Camry (Фото) Сегодня 02:57 — Фондовый рынок

В сети показали совершенно новую Toyota Camry (Фото)

Наконец-то стало известно, когда в Китае состоится полноценная премьера новой Toyota Camry. Как пишет ресурс Autohome, это произойдет в начале марта этого года. Тогда будут раскрыты официальные розничные цены и появятся подробности о комплектациях.

Скорее всего, Camry немного подешевеет: в Китае на заказ машины немного дороже, чем в рознице.

Цена

Что касается цен на заказ, то сейчас они варьируются в пределах от 24,2 до 29 тысяч долларов.

В Поднебесной у новой Camry самая разная моторная гамма. В базе у машины 2,0-литровый атмосферный двигатель и вариатор. Версии более дорогие — гибриды с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л. Причем двухлитровый гибрид — абсолютная новинка для китайского рынка. Мощность новой силовой установки составляет 197 лошадиных сил, а средний расход горючего — 4,2 л/100 км.

Напомним, Toyota Camry является одним из самых популярных седанов на рынке новых автомобилей Украины. На нашем рынке автомобиль доступен как с ДВС, так и в гибридном исполнении.

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MMR По материалам:

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