Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото) — Finance.ua

Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото) Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото)

Презентована новая Toyota Yaris Cross. Компактный кроссовер прошел модернизацию и поступит в продажу на европейском рынке с декабря. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

Дизайн Toyota Yaris Cross не поменялся. Кроссоверу только расширили цветовую палитру кузова и добавили 18-дюймовые литые диски.

Салон Toyota Yaris Cross 2024 претерпел более серьезные изменения. Кроссовер получил современный виртуальный приборный щиток и увеличенный сенсорный дисплей с диагональю 9 или 10,5 дюйма. Мультимедиа дополнена новой системой голосового управления. Кроме того, усилена шумоизоляция салона и улучшен адаптивный круиз-контроль и другие системы активной безопасности.

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Кроссовер Toyota Yaris Cross также получил новую топовую версию с гибридной установкой. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 132 л. с и 185 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 10,7 с, а средний расход горючего составляет около 4 л на 100 км.

116-сильный гибрид Toyota Yaris Cross и 1,5-литровая бензиновая версия на 120 сил остались в линейке. Модель доступна с передним и полным приводом.

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Фокус По материалам:

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