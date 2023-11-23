Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото) — Finance.ua
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Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото)

Технологии&Авто
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Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото)
Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото)
Презентована новая Toyota Yaris Cross. Компактный кроссовер прошел модернизацию и поступит в продажу на европейском рынке с декабря. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.
Дизайн Toyota Yaris Cross не поменялся. Кроссоверу только расширили цветовую палитру кузова и добавили 18-дюймовые литые диски.
Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото)
Салон Toyota Yaris Cross 2024 претерпел более серьезные изменения. Кроссовер получил современный виртуальный приборный щиток и увеличенный сенсорный дисплей с диагональю 9 или 10,5 дюйма. Мультимедиа дополнена новой системой голосового управления. Кроме того, усилена шумоизоляция салона и улучшен адаптивный круиз-контроль и другие системы активной безопасности.
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Кроссовер Toyota Yaris Cross также получил новую топовую версию с гибридной установкой. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 132 л. с и 185 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 10,7 с, а средний расход горючего составляет около 4 л на 100 км.
Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото)
116-сильный гибрид Toyota Yaris Cross и 1,5-литровая бензиновая версия на 120 сил остались в линейке. Модель доступна с передним и полным приводом.
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По материалам:
Фокус
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