Toyota планирует увеличить производство в Китае — Finance.ua

Toyota планирует увеличить производство в Китае Сегодня 23:11 — Фондовый рынок

Toyota планирует увеличить производство в Китае

Toyota намерена производить не менее 2,5 миллиона автомобилей в год в Китае до 2030 года. Это позволит ей объединить свои операции по продажам и производству в Китае и даст местным руководителям больше свободы действий в развитии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Этот план является стратегическим поворотом крупнейшего автопроизводителя в мире на крупнейшем автомобильном рынке, что подчеркивает его стремление вернуть бизнес, который заняла BYD и другие игроки восточной Азии в последние годы.

Стратегия компании

Стратегия Toyota отличается от стратегии других мировых автопроизводителей, в том числе японских, которые либо сокращают производство, либо уходят из Китая.

По словам двух собеседников, она намерена увеличить производство до 3 миллионов автомобилей в год до конца десятилетия.

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Однако, по словам трех собеседников, пока не удалось установить официальные цели. Все они отказались назвать свои имена, поскольку этот вопрос не разглашается.

Эта цифра на 63% превышает рекордные 1,84 миллиона автомобилей, произведенных компанией в Китае в 2022 году. В прошлом году компания произвела там 1,75 миллиона автомобилей.

По словам собеседников, Toyota проинформировала некоторых поставщиков о запланированном наращивании производства, надеясь заверить производителей запчастей в своей приверженности Китаю и таким образом обезопасить свою цепочку поставок.

Економічна Правда По материалам:

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