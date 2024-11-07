Toyota зафиксировала первое падение квартальной прибыли за два года — причины Сегодня 18:19 — Фондовый рынок

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor отчиталась о своем первом падении квартальной прибыли за два года.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Операционная прибыль Toyota за третий квартал 2024 года составила 1,16 трлн иен ($7,55 млрд), что на 20% меньше, чем 1,44 трлн иен ($9,3 млрд) годом ранее.

Причиной падения прибыли стали проблемы с продажами и производством на двух ключевых рынках — в Японии и США.

До начала 2024 года крупнейший в мире автопроизводитель получал рекордную прибыль, ведь основное внимание уделялось гибридным моделям.

Однако проблемы с качеством на подразделении Toyota по производству грузовиков и автобусов Hino Motors, жесткая конкуренция со стороны китайских брендов, а также приостановка производства двух моделей в США замедлила динамику продаж в последние месяцы.

Toyota пообещала улучшить производство во второй половине своего финансового года, который завершится в марте 2025 года.

«Во второй половине этого финансового года мы ожидаем вернуться к ежегодному мировому уровню производства в 10 млн единиц», — заявил финансовый директор Toyota Йоичи Миядзаки.

Toyota также пересмотрела свой план производства автомобилей на текущий финансовый год на 1% до 10,85 млн единиц, что на 240 000 меньше, чем в прошлом году. Компания сохранила свой прогноз прибыли на текущий год на уровне 4,3 трлн иен ($28 млрд).

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