Toyota представила первое воздушное такси (видео) — Finance.ua

Toyota представила первое воздушное такси (видео) Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

Toyota представила первое воздушное такси (видео)

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Corporation в сотрудничестве с американской компанией Joby Aviation, специализирующейся на создании электрических воздушных такси для коммерческих пассажирских перевозок, провела первый международный выставочный полет такси.

Как пишет Interesting Engineering , полет состоялся в начале этой недели в техническом центре Toyota в японском городе Шидзуока. Полет возле горы Фудзи продемонстрировал низкий уровень шума беспилотного летательного аппарата Joby и ознаменовал почти семилетнее сотрудничество между двумя компаниями.

Отмечается, что электрическое воздушное такси Joby рассчитано на перевозку пилота и четырех пассажиров со скоростью до 200 миль/час (более 321 км/ч). Оно предлагает высокоскоростную мобильность с нулевыми эксплуатационными выбросами и долей шума вертолетов.

Новая услуга мобильности имеет целью уменьшить пробки на дорогах, минимизировать влияние на окружающую среду и обеспечить транспортные решения для городских и сельских регионов. Полет нового такси демонстрирует потенциал для решения различных транспортных проблем в Японии и во всем мире.

УНІАН По материалам:

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