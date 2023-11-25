Toyota отзовет около 580 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами — Finance.ua

Toyota отзовет около 580 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами Сегодня 01:23 — Технологии&Авто

Toyota отзовет около 580 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Японский автоконцерн Toyota Motor объявил об отзыве около 580 тыс. автомобилей из-за неисправности тормозной системы, сообщает телеканал NHK.

В документе отмечается, что дефект вызван неправильным моментом затягивания болтов на педалях автомобилей, что в худшем случае может привести к недостаточной эффективности торможения.

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На данный момент нет данных о возникновении инцидентов, связанных с этой неисправностью. Подробности отзыва, в частности, модели автомобилей, подлежащих ремонту, не указываются.

Ранее Honda и Acura также объявили о проведении отзыва 248 999 автомобилей, в том числе Honda Odyssey 2018−19 годов, Honda Pilot 2016 и 2018−19 годов, Honda Ridgeline 2017 и 2019 годов, а также Acura TLX 2 20. Эти отзывы связаны с выявленными проблемами в двигателях.

uamotors По материалам:

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