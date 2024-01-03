Toyota отзовет более 1 млн автомобилей — Finance.ua

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Toyota отзовет более 1 млн автомобилей

Технологии&Авто
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Toyota отзовет более 1 млн автомобилей
Toyota отзовет более 1 млн автомобилей
Японский автоконцерн Toyota проведет международную кампанию, в рамках которой отправит на ремонт около 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus 2020−2022 годов выпуска. Причина — сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.
Проблемы с подушкой безопасности обнаружены преимущественно у гибридных версий Toyota Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Highlander и Sienna, а также у некоторых Lexus ES250, ES300H и RX350.
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В ходе кампании отзыва Toyota намерена исправить ошибку, из-за которой датчик системы классификации пассажиров (OCS) может перепутать взрослого и ребенка и вызвать некорректное срабатывание подушки безопасности.
В частности, во время ДТП система может ошибочно решить, что на переднем сиденье находится ребенок, и пассажирская подушка безопасности не сработает. Чтобы избежать этого риска, в Toyota просят владельцев «проблемных» машин не пользоваться передним пассажирским креслом до решения проблемы.
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Коснется ли сервисная акция Украины, пока не уточняется.
Напомним, кроссовер Toyota RAV4 Hybrid — один из популярнейших новых автомобилей на украинском рынке.
По материалам:
mmr.ua
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