Toyota отзовет более 1 млн автомобилей — Finance.ua

Toyota отзовет более 1 млн автомобилей 03.01.2024, 00:42 — Технологии&Авто

Toyota отзовет более 1 млн автомобилей

Японский автоконцерн Toyota проведет международную кампанию, в рамках которой отправит на ремонт около 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus 2020−2022 годов выпуска. Причина — сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.

Проблемы с подушкой безопасности обнаружены преимущественно у гибридных версий Toyota Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Highlander и Sienna, а также у некоторых Lexus ES250, ES300H и RX350.

Читайте также Toyota презентовала мощный спортивный кроссовер с расходом менее 5 л на 100 км (фото)

В ходе кампании отзыва Toyota намерена исправить ошибку, из-за которой датчик системы классификации пассажиров (OCS) может перепутать взрослого и ребенка и вызвать некорректное срабатывание подушки безопасности.

В частности, во время ДТП система может ошибочно решить, что на переднем сиденье находится ребенок, и пассажирская подушка безопасности не сработает. Чтобы избежать этого риска, в Toyota просят владельцев «проблемных» машин не пользоваться передним пассажирским креслом до решения проблемы.

Читайте также Toyota сообщила о рекордных объемах международного производства и продаж авто

Коснется ли сервисная акция Украины, пока не уточняется.

Напомним, кроссовер Toyota RAV4 Hybrid — один из популярнейших новых автомобилей на украинском рынке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.