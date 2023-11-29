Toyota сообщила о рекордных объемах международного производства и продаж авто — Finance.ua

Toyota сообщила о рекордных объемах международного производства и продаж авто Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

В октябре 2023 года объемы производства и продаж ведущего японского автоконцерна Toyota достигли рекордных значений. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Так, производство составило 900 тыс. автомобилей, что на 16,7% превысило аналогичный период в прошлом году. В то же время, объемы продаж выросли на 7%, достигнув отметки 890 тыс. единиц.

По данным агентства Kyodo, положительная динамика связана с растущим спросом потребителей на продукцию Toyota, особенно на рынках Европы и Северной Америки.

В прошлом году Toyota вместе со своими дочерними компаниями Daihatsu и Hino удержали лидерство по продаже автомобилей в мире в третий год подряд, реализовав 10,48 млн машин.

Напомним, что Toyota остается самой популярной маркой новых авто на украинском рынке. Самая популярная модель марки — кроссовер Toyota RAV-4.

На днях Toyota представила в Европе обновленный Yaris Cross, городской кроссовер, который стал более мощным и технологичным. Автомобиль оснащен новой силовой гибридной установкой, объединяющей 1,5-литровый бензомотор, электродвигатель-генератор MG1 и новую трансмиссию.

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