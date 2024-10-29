Toyota и NTT инвестируют $3,3 млрд в ИИ-исследование — Finance.ua

Toyota и NTT инвестируют $3,3 млрд в ИИ-исследование Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Автопроизводитель Toyota Motor и крупная телекоммуникационная компания NTT со штаб-квартирой в Токио планируют разработать автомобильное программное обеспечение, использующее искусственный интеллект для прогнозирования аварий и управления транспортным средством.

В настоящее время компании планируют подготовить рабочую систему к 2028 году и предоставить ее другим автопроизводителям.

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Соглашение заключено в то время, когда японские автопроизводители стремятся выйти на рынок передовых систем бурно развивающегося автономного вождения, на котором в основном доминируют Tesla и другие китайские компании.

Автомобиль Toyota Mirai на топливных элементах с 2021 года оснащается функцией вождения без помощи рук.

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Две компании объединили усилия еще в 2017 году для разработки технологии для автомобилей с подключением к сетям 5G и объединения капитала в рамках проекта «умного города» в 2020 году.

Toyota заявила, что информация в отчете не есть чем-то, что она анонсировала. Она добавила, что продолжит сотрудничать с NTT по созданию безопасного и надежного будущего мобильности.

InVenture По материалам:

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