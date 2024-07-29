Toyota бесплатно заменит двигатели в 100 000 авто: известна причина — Finance.ua

Toyota бесплатно заменит двигатели в 100 000 авто: известна причина 29.07.2024, 00:44 — Технологии&Авто

Toyota бесплатно заменит двигатели в 100 000 авто: известна причина

Toyota производит масштабный отзыв 100 000 автомобилей. Они нуждаются в замене двигателя из-за опасного заводского дефекта. Об этом сообщает сайт Motor1.

Выяснилось, что 3,4-литровые бензиновые моторы V6 (индекс Toyota V35A-FTS) для этих автомобилей собрали с нарушением технологических процессов. В результате в двигатели попал мусор, который приводит к выходу из строя вкладышей коленчатого вала. Из-за этого возможно полное разрушение мотора.

Проблема оказалась серьезной, и обыкновенной чисткой мотора решить ее невозможно. Toyota уже получила 824 гарантийных жалобы на V6, поэтому решила отозвать абсолютно все дефектные автомобили для бесплатной замены их моторов.

Новые 3,4-литровые двигатели получат 98 568 пикапов Toyota Tundra, выпущенных в США со 2 ноября 2021 года по 13 февраля 2023 года, и 3524 внедорожника Lexus LX600, собранные с 30 июля 2021 года по 25 ноября 2022 года.

К концу июля Toyota разошлет всем владельцам этих авто сообщения, в которых проинструктирует, когда и где именно можно заменить двигатель.

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Фокус По материалам:

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