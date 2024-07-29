Toyota бесплатно заменит двигатели в 100 000 авто: известна причина — Finance.ua
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Toyota бесплатно заменит двигатели в 100 000 авто: известна причина

Технологии&Авто
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Toyota бесплатно заменит двигатели в 100 000 авто: известна причина
Toyota бесплатно заменит двигатели в 100 000 авто: известна причина
Toyota производит масштабный отзыв 100 000 автомобилей. Они нуждаются в замене двигателя из-за опасного заводского дефекта. Об этом сообщает сайт Motor1.
Выяснилось, что 3,4-литровые бензиновые моторы V6 (индекс Toyota V35A-FTS) для этих автомобилей собрали с нарушением технологических процессов. В результате в двигатели попал мусор, который приводит к выходу из строя вкладышей коленчатого вала. Из-за этого возможно полное разрушение мотора.
Toyota бесплатно заменит двигатели в 100 000 авто: известна причина
Проблема оказалась серьезной, и обыкновенной чисткой мотора решить ее невозможно. Toyota уже получила 824 гарантийных жалобы на V6, поэтому решила отозвать абсолютно все дефектные автомобили для бесплатной замены их моторов.
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К концу июля Toyota разошлет всем владельцам этих авто сообщения, в которых проинструктирует, когда и где именно можно заменить двигатель.
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По материалам:
Фокус
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