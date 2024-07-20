Представлена ​​обновленная Toyota Avalon 2024 (фото) — Finance.ua

Представлена ​​обновленная Toyota Avalon 2024 (фото) Сегодня 03:20 — Технологии&Авто

Представлена ​​обновленная Toyota Avalon 2024 (фото), Фото: Toyota

В Китае дебютировала новая Toyota Avalon 2024 года. Полноразмерный седан Е-класса прошел модернизацию и поступает в продажу по цене от 178 800 до 256 800 юаней ($24 700 — 35 500).

Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Фото: Toyota

Дизайн Toyota Avalon не претерпел существенных изменений. Седан узнается прежде всего по новой решетке радиатора, причем ее дизайн отличается в зависимости от версии.

Кроме того, обновлены фары и фонари, предложены новые колесные диски диаметром 17−19 дюймов и расширена цветовая палитра кузова.

Фото: Toyota

В салоне Toyota Avalon 2024 заменены руль и переключатели на центральной панели, а также установлена ​​новая мультимедийная система с увеличенным (10,25 или 12,3 дюйма) дисплеем. Среди опций есть виртуальный щиток приборов и проекция на лобовое стекло.

Фото: Toyota

Претерпела изменения и линейка двигателей Toyota Avalon 2024. 2,5-литровую бензиновую четверку убрали, поэтому остался только 2,0-литровый 173-сильный мотор.

А вот гибридных версий теперь две — 2,0-литровая 197-сильная и 2,5-литровая 230-сильная. Все Toyota Avalon 2024 оборудованы вариатором.

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Фокус По материалам:

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