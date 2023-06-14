Toyota анонсировала аккумуляторы для электрокаров с запасом хода 1200 км: акции пошли в рост — Finance.ua

Toyota анонсировала аккумуляторы для электрокаров с запасом хода 1200 км: акции пошли в рост Сегодня 23:32 — Фондовый рынок

Toyota анонсировала аккумуляторы для электрокаров с запасом хода 1200 км: акции пошли в рост

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota представит высокопроизводительные твердотельные батареи и другие технологии увеличения запаса хода и сокращения затрат для электромобилей. Это привело к росту акций компании.

Об этом пишет Reuters.

Корпорация намерена выпустить литиево-ионные аккумуляторы следующего поколения с 2026 года, предлагая большую дальность действия и более быструю зарядку.

Компания заявила о «технологическом прорыве», который решает проблемы долговечности твердотельных батарей. Корпорация разрабатывает средства массового производства этих батарей с целью коммерциализации в 2027—2028 годах.

С таким заявлением компания выступила за день до ежегодного собрания акционеров, на котором будут изучены управление и стратегия, в том числе постепенный переход на аккумуляторные электромобили под руководством бывшего генерального директора Акио Тойоды.

Автопроизводитель намерен конкурировать на быстрорастущем рынке электромобилей, где он отстает от конкурентов во главе с Tesla.

На фоне такого заявления акции наиболее продаваемого в мире автопроизводителя подскочили за день на 5%, до 2173 иен ($15,59), самого высокого уровня с августа 2022 года.

Твердотельные батареи могут содержать больше энергии, чем современные батареи с жидким электролитом. Автопроизводители и аналитики ожидают, что ускорят переход на электромобили, решив главную проблему с запасом хода.

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Toyota заявила, что будет производить электромобили с более эффективной литий-ионной батареей, обеспечивающей запас хода в 1000 км. А у электромобиля с твердотельным аккумулятором будет запас хода 1200 км, и время зарядки составит всего 10 минут.

Компания не детализировала ожидаемые затраты или необходимые инвестиции для реализации планов.

В 2022 году Toyota продала почти 10,5 млн автомобилей, а ее рыночная стоимость составила около $254 млрд.

УБР По материалам:

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