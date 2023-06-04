Toyota выпустила рекордное количество автомобилей в апреле 2023 года — Finance.ua
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Toyota выпустила рекордное количество автомобилей в апреле 2023 года

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Японская компания Toyota в апреле 2023 года произвела рекордное количество автомобилей.
Как передает MMR, об этом говорится в отчете компании.
Общий объем производства составил 787,8 тыс. автомобилей. Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, результаты апреля 2023 года стали рекордными для этого месяца за всю историю Toyota. Всего в Японии выпущено 273 062 авто (+12,2% по результатам прошлого года).
За пределами Японии рост производства на заводах Toyota составил 14,7% до 514 738 машин. При этом самый большой рост продемонстрировали предприятия в Китае, где рост достиг 51,9%.
Мировые продажи автомобилей Toyota в апреле тоже выросли. Всего было реализовано 800,8 тыс. автомобилей, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что Toyota остается одной из самых популярных марок новых авто в Украине. Как правило, украинцы покупают кроссоверы Toyota RAV-4 (в апреле было продано 200 шт. — ред.).
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По материалам:
mmr.ua
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