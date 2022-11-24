Торговля остается лидером по уплате налогов в 2022 году: какие бизнесы демонстрируют спад — Finance.ua

Торговля остается лидером по уплате налогов в 2022 году: какие бизнесы демонстрируют спад Сегодня 08:04 — Личные финансы

Торговля остается лидером по уплате налогов в 2022 году: какие бизнесы демонстрируют спад

По итогам десяти месяцев 2022 гjода наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в госбюджет Украины приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонт автотранспортных средств — 16,2% от общего сбора.

Такие данные обнародовала Государственная налоговая служба Украины.

По сравнению с январем-октябрем 2021 торговые предприятия нарастили уплату налогов на 11,7 млрд грн.

Кроме того, больше налогов уплачивают компании из следующих сфер:

перерабатывающая промышленность — 14,4% от общего сбора;

добывающая промышленность и разработка карьеров — 12,9%;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 12,3%.

При этом наибольший рост оплаты за год демонстрирует сфера госуправления и обороны — в 2,2 раза или +64 млрд грн. Предприятия, занимающиеся снабжением коммунальных услуг, нарастили уплату в 1,4 раза, или +19,4 млрд грн.

Финансовая и страховая деятельность демонстрирует рост в 1,3 раза или +12,8 млрд грн.

В то же время, падение оплаты в 2022 году демонстрируют сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также транспорт и почтовая деятельность.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов уже на этой неделе представит изменения, позволяющие уменьшить количество заблокированных налоговых накладных;

в случае невозможности выполнения своего налогового обязательства, в частности, по уплате налоговых обязательств по плате за землю, налогу на недвижимое имущество, плательщики должны сообщить контролирующему органу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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