Торговля остается лидером по уплате налогов в 2022 году: какие бизнесы демонстрируют спад — Finance.ua
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Торговля остается лидером по уплате налогов в 2022 году: какие бизнесы демонстрируют спад

Личные финансы
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Торговля остается лидером по уплате налогов в 2022 году: какие бизнесы демонстрируют спад
Торговля остается лидером по уплате налогов в 2022 году: какие бизнесы демонстрируют спад
По итогам десяти месяцев 2022 гjода наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в госбюджет Украины приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонт автотранспортных средств — 16,2% от общего сбора.
Такие данные обнародовала Государственная налоговая служба Украины.
По сравнению с январем-октябрем 2021 торговые предприятия нарастили уплату налогов на 11,7 млрд грн.
Кроме того, больше налогов уплачивают компании из следующих сфер:
  • перерабатывающая промышленность — 14,4% от общего сбора;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров — 12,9%;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 12,3%.
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При этом наибольший рост оплаты за год демонстрирует сфера госуправления и обороны — в 2,2 раза или +64 млрд грн. Предприятия, занимающиеся снабжением коммунальных услуг, нарастили уплату в 1,4 раза, или +19,4 млрд грн.
Финансовая и страховая деятельность демонстрирует рост в 1,3 раза или +12,8 млрд грн.
В то же время, падение оплаты в 2022 году демонстрируют сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также транспорт и почтовая деятельность.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов уже на этой неделе представит изменения, позволяющие уменьшить количество заблокированных налоговых накладных;
  • в случае невозможности выполнения своего налогового обязательства, в частности, по уплате налоговых обязательств по плате за землю, налогу на недвижимое имущество, плательщики должны сообщить контролирующему органу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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