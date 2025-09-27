0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП стран Европы для открытия бизнеса

Мир
28
ТОП стран Европы для открытия бизнеса
ТОП стран Европы для открытия бизнеса
Регистрация компании в Европе стала одним из ключевых инструментов для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, получить доступ к международным рынкам и воспользоваться благоприятной налоговой средой. Выбирая страну, важно учитывать не только размер налогов, но и требования к корпоративной структуре, сроки регистрации, минимальный уставный капитал и уровень защиты инвесторов.
Об этом пишет Visitukraine.today.

Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса

Дания. Выделяется прозрачной системой налогообложения и простотой регистрации компаний.

Читайте также: Зарплаты украинцев в Европе: сколько получают

Учредить фирму можно онлайн за 1−2 дня, минимальный уставный капитал для ApS составляет всего 1 датскую крону. Страна известна также высоким уровнем защиты прав инвесторов.
Эстония. Одна из самых популярных юрисдикций для IT-компаний благодаря e-Residency, которая позволяет иностранцам открывать бизнес полностью дистанционно.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Регистрация занимает 1−3 дня, минимальный капитал для OÜ - €2500 (можно отсрочить внесение).
Ирландия. Предлагает одну из самых низких ставок корпоративного налога в ЕС — 12,5%. Англосаксонская правовая система делает ее понятной международным инвесторам.
Читайте также
Компанию можно зарегистрировать за 3−5 дней, а минимальный уставный капитал символический — от €1.
Нидерланды. Центр международных холдингов и торговых компаний. Страна располагает широкой сетью налоговых соглашений, снижающих двойное налогообложение. Регистрация BV занимает 3−7 дней, минимальный капитал — €0,01.
Кипр. Привлекает предпринимателей сочетанием лояльного налогообложения (12,5%), членства в ЕС и удобной банковской инфраструктуры.
Читайте также
Регистрация компании занимает от 5 до 10 дней, минимальный капитал для частной компании с ограниченной ответственностью — €1 000.
Какие страны выбрать в зависимости от целей бизнеса:
  • Минимизация налогов и международные соглашения — лучше всего подойдут Ирландия и Кипр.
  • Холдинги и торговля оптимальными считаются Нидерланды и Люксембург.
  • Стабильность и высокая репутация — для этого чаще всего выбирают Германию, Австрию и Швейцарию (несмотря на то, что она не входит в ЕС).
При выборе юрисдикции следует учитывать сроки регистрации (от 1 до 10 дней), минимальный капитал (от символических €1 до десятков тысяч евро), уровень бюрократии и доступность квалифицированной рабочей силы.

Выбор корпоративной структуры

При выходе на европейский рынок также важно правильно выбрать форму юридического лица:
  • ООО (LLC/GmbH/OÜ/BV). Самая распространенная форма для малого и среднего бизнеса. Ответственность участников ограничена размером взноса в уставный капитал. К примеру, GmbH в Германии требует €25 000 минимального капитала.
  • Акционерное общество (AG/SA/PLC). Вариант для крупных компаний, планирующих привлекать инвестиции. Требуется значительный уставный капитал: в Германии — от €50 000.
  • Филиал иностранной компании. Позволяет расширить деятельность существующего бизнеса без создания отдельного юридического лица. В зависимости от страны открытие занимает 1−5 дней.
По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems