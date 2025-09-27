ТОП стран Европы для открытия бизнеса Сегодня 21:17 — Мир

ТОП стран Европы для открытия бизнеса

Регистрация компании в Европе стала одним из ключевых инструментов для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, получить доступ к международным рынкам и воспользоваться благоприятной налоговой средой. Выбирая страну, важно учитывать не только размер налогов, но и требования к корпоративной структуре, сроки регистрации, минимальный уставный капитал и уровень защиты инвесторов.

Об этом пишет Visitukraine.today.

Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса

Дания. Выделяется прозрачной системой налогообложения и простотой регистрации компаний.

Учредить фирму можно онлайн за 1−2 дня, минимальный уставный капитал для ApS составляет всего 1 датскую крону. Страна известна также высоким уровнем защиты прав инвесторов.

Эстония. Одна из самых популярных юрисдикций для IT-компаний благодаря e-Residency, которая позволяет иностранцам открывать бизнес полностью дистанционно.

Регистрация занимает 1−3 дня, минимальный капитал для OÜ - €2500 (можно отсрочить внесение).

Ирландия. Предлагает одну из самых низких ставок корпоративного налога в ЕС — 12,5%. Англосаксонская правовая система делает ее понятной международным инвесторам.

Компанию можно зарегистрировать за 3−5 дней, а минимальный уставный капитал символический — от €1.

Нидерланды. Центр международных холдингов и торговых компаний. Страна располагает широкой сетью налоговых соглашений, снижающих двойное налогообложение. Регистрация BV занимает 3−7 дней, минимальный капитал — €0,01.

Кипр. Привлекает предпринимателей сочетанием лояльного налогообложения (12,5%), членства в ЕС и удобной банковской инфраструктуры.

Регистрация компании занимает от 5 до 10 дней, минимальный капитал для частной компании с ограниченной ответственностью — €1 000.

Какие страны выбрать в зависимости от целей бизнеса:

Минимизация налогов и международные соглашения — лучше всего подойдут Ирландия и Кипр.

Холдинги и торговля оптимальными считаются Нидерланды и Люксембург.

Стабильность и высокая репутация — для этого чаще всего выбирают Германию, Австрию и Швейцарию (несмотря на то, что она не входит в ЕС).

При выборе юрисдикции следует учитывать сроки регистрации (от 1 до 10 дней), минимальный капитал (от символических €1 до десятков тысяч евро), уровень бюрократии и доступность квалифицированной рабочей силы.

Выбор корпоративной структуры

При выходе на европейский рынок также важно правильно выбрать форму юридического лица:

ООО (LLC/GmbH/OÜ/BV). Самая распространенная форма для малого и среднего бизнеса. Ответственность участников ограничена размером взноса в уставный капитал. К примеру, GmbH в Германии требует €25 000 минимального капитала.

Самая распространенная форма для малого и среднего бизнеса. Ответственность участников ограничена размером взноса в уставный капитал. К примеру, GmbH в Германии требует €25 000 минимального капитала. Акционерное общество (AG/SA/PLC). Вариант для крупных компаний, планирующих привлекать инвестиции. Требуется значительный уставный капитал: в Германии — от €50 000.

Вариант для крупных компаний, планирующих привлекать инвестиции. Требуется значительный уставный капитал: в Германии — от €50 000. Филиал иностранной компании. Позволяет расширить деятельность существующего бизнеса без создания отдельного юридического лица. В зависимости от страны открытие занимает 1−5 дней.

