Топ китайских авто в Украине

В августе среди 6787 всех новых импортных легковых авто, прошедших первую регистрацию в Украине, 1809 были произведены на китайских предприятиях. Это более четверти рынка — 26,7%, что является самым высоким показателем по итогам августа 2024 года. В июле доля составила 24,5%, в июне — 19,6%.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Инфографика: eauto.org.ua

Среди новых легковых автомобилей из Китая только 7,6% оснащены бензиновыми двигателями, 3% - гибридными силовыми установками, а остальные 89,4% - электромобили.

Инфографика: eauto.org.ua

Лидеры рынка

Среди наиболее популярных брендов в августе — те, у которых более 100 первых регистраций:

BYD — 823 авто;

Honda — 327 авто;

Zeekr — 193 авто;

Audi — 120 авто.

«Приведенный перечень свидетельствует о смешанной картине: на рынок попадают как автомобили от чисто китайских компаний (BYD, Zeekr), так и модели всемирно известных брендов (Honda, Audi), которые собираются на совместных предприятиях в Китае. Это подтверждает, что производство „made in China“ стало глобальным явлением, охватывающим различные сегменты рынка», — отмечают эксперты.

Инфографика: eauto.org.ua

Популярные модели среди украинцев:

BYD Song Plus — 386 авто. Выбирают за баланс запаса хода, современный дизайн и конкурентную цену. Батарея 87 kWh, от $28 000;

Honda e: NS1 — 202 авто. Японская надежность в сочетании с преимуществами электромобиля. Батарея 53 kWh, от $17 200;

BYD Sea Lion 07 — 153 авто. Популярная модель с обновленным дизайном и современными технологиями. Батарея 81 kWh, от $32 500;

Audi Q4 e-tron — 98 авто. Престиж и инженерные решения бренда Audi доступны благодаря производству в Китае. Батарея 85 kWh, от $33 600;

Zeekr 7X — 93 авто. Премиальный электромобиль с футуристическим дизайном и новейшими технологиями. Батарея 75 kWh, от $41 300.

Инфографика: eauto.org.ua

«Этот перечень показывает, что украинский рынок „китайских“ авто очень разнообразен. Сегодня покупатель имеет возможность найти как экономный и надежный электромобиль, так и премиальный, технологически совершенный кроссовер, полностью отвечающий его потребностям и ожиданиям. И при этом еще и добавляется выбор эмблемы на капоте — либо от местного завода, либо от известного европейского, американского или японского бренда», — подытожили в Институте исследований авторынка.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

