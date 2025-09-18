0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ китайских авто в Украине

Технологии&Авто
42
Топ китайских авто в Украине
Топ китайских авто в Украине
В августе среди 6787 всех новых импортных легковых авто, прошедших первую регистрацию в Украине, 1809 были произведены на китайских предприятиях. Это более четверти рынка — 26,7%, что является самым высоким показателем по итогам августа 2024 года. В июле доля составила 24,5%, в июне — 19,6%.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Среди новых легковых автомобилей из Китая только 7,6% оснащены бензиновыми двигателями, 3% - гибридными силовыми установками, а остальные 89,4% - электромобили.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua

Лидеры рынка

Среди наиболее популярных брендов в августе — те, у которых более 100 первых регистраций:
  • BYD — 823 авто;
  • Honda — 327 авто;
  • Zeekr — 193 авто;
  • Audi — 120 авто.
«Приведенный перечень свидетельствует о смешанной картине: на рынок попадают как автомобили от чисто китайских компаний (BYD, Zeekr), так и модели всемирно известных брендов (Honda, Audi), которые собираются на совместных предприятиях в Китае. Это подтверждает, что производство „made in China“ стало глобальным явлением, охватывающим различные сегменты рынка», — отмечают эксперты.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua

Популярные модели среди украинцев:

  • BYD Song Plus — 386 авто. Выбирают за баланс запаса хода, современный дизайн и конкурентную цену. Батарея 87 kWh, от $28 000;
  • Honda e: NS1 — 202 авто. Японская надежность в сочетании с преимуществами электромобиля. Батарея 53 kWh, от $17 200;
  • BYD Sea Lion 07 — 153 авто. Популярная модель с обновленным дизайном и современными технологиями. Батарея 81 kWh, от $32 500;
  • Audi Q4 e-tron — 98 авто. Престиж и инженерные решения бренда Audi доступны благодаря производству в Китае. Батарея 85 kWh, от $33 600;
  • Zeekr 7X — 93 авто. Премиальный электромобиль с футуристическим дизайном и новейшими технологиями. Батарея 75 kWh, от $41 300.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
«Этот перечень показывает, что украинский рынок „китайских“ авто очень разнообразен. Сегодня покупатель имеет возможность найти как экономный и надежный электромобиль, так и премиальный, технологически совершенный кроссовер, полностью отвечающий его потребностям и ожиданиям. И при этом еще и добавляется выбор эмблемы на капоте — либо от местного завода, либо от известного европейского, американского или японского бренда», — подытожили в Институте исследований авторынка.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems