ТОП-8 крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2023 году — Finance.ua

ТОП-8 крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2023 году
Когда резко повысились цены на нефть после вторжения россии в Украину, оказалось, что восемь крупнейших нефтегазовых компаний получили значительный доход в 2022 году, превысив $200 млрд каждая. Что это за компании, сколько они заработали и есть ли россияне в списке, рассказывает The Page.
Крупнейшие нефтегазовые компании мира
Saudi Aramco
На первом месте рейтинга Forbes Global 2000 государственная компания Саудовской Аравии — Saudi Aramco. Она стала публичной в 2019-м, с тех пор активно развивается: за 2020−2022 годы рост доходов в более чем два раза.
Благодаря огромным объемам продаж Saudi Aramco остается крупнейшей нефтегазовой компанией мира.
PetroChina и Sinopec Group: китайская мощь
PetroChina и Sinopec Group — две китайские компании, играющие важную роль в нефтегазовой отрасли. Эти гиганты лидировали в списке самых крупных нефтегазовых компаний мира в 2020 году, а в последующие два года получили рост доходов на 65%. В настоящее время они занимают второе и третье места в списке крупнейших игроков и в общей сложности имеют доход почти в $1 трлн.
Shell и ExxonMobil: стабильные лидеры
ExxonMobil и Shell — это известные компании, которые всегда находятся среди ведущих игроков нефтегазового сектора. Их доходы также остаются на высоком уровне: почти $366 млрд и $393 млрд соответственно.
Другие игроки с высокими доходами
Американская нефтеперерабатывающая компания Phillips 66 заработала в 2022 году $168 млрд, тогда как французский государственный поставщик коммунальных услуг EDF, предлагающий разнообразные энергетические продукты, получил $151 млрд. Норвежская нефтеперерабатывающая компания Equinor заработала $142 млрд. Итальянские компании Eni (нефтегазовый бизнес) и Enel (поставщик коммунальных услуг) заработали по $132 млрд.
Также продажами более $100 млрд могут похвастаться государственная бразильская компания Petrobras, немецкий поставщик коммунальных услуг E. on и японский нефтяной конгломерат Eneos.
Нефтегазовые российские компании не попали в топ
российские компании «газпром» и «роснефть», которые были в списке топ-15 в 2020 году, в этом году в нем отсутствуют.
Следует отметить, что, хотя трехмиллиардные продажи в нефтегазовой отрасли — не новинка, доходы в этом секторе значительно колеблются в зависимости от цен на сырую нефть на мировом рынке. Теперь, при благоприятных условиях, несколько менее известных нефтеперерабатывающих компаний и государственных предприятий коммунальных услуг также смогли превысить отметку в $100 млрд в 2022 году.
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