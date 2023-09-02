ТОП-8 крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-8 крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2023 году

Мир
47
ТОП-8 крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2023 году
ТОП-8 крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2023 году
Когда резко повысились цены на нефть после вторжения россии в Украину, оказалось, что восемь крупнейших нефтегазовых компаний получили значительный доход в 2022 году, превысив $200 млрд каждая. Что это за компании, сколько они заработали и есть ли россияне в списке, рассказывает The Page.

Крупнейшие нефтегазовые компании мира

Saudi Aramco

На первом месте рейтинга Forbes Global 2000 государственная компания Саудовской Аравии — Saudi Aramco. Она стала публичной в 2019-м, с тех пор активно развивается: за 2020−2022 годы рост доходов в более чем два раза.
Благодаря огромным объемам продаж Saudi Aramco остается крупнейшей нефтегазовой компанией мира.

PetroChina и Sinopec Group: китайская мощь

PetroChina и Sinopec Group — две китайские компании, играющие важную роль в нефтегазовой отрасли. Эти гиганты лидировали в списке самых крупных нефтегазовых компаний мира в 2020 году, а в последующие два года получили рост доходов на 65%. В настоящее время они занимают второе и третье места в списке крупнейших игроков и в общей сложности имеют доход почти в $1 трлн.

Shell и ExxonMobil: стабильные лидеры

ExxonMobil и Shell — это известные компании, которые всегда находятся среди ведущих игроков нефтегазового сектора. Их доходы также остаются на высоком уровне: почти $366 млрд и $393 млрд соответственно.
ТОП-8 крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2023 году

Другие игроки с высокими доходами

Американская нефтеперерабатывающая компания Phillips 66 заработала в 2022 году $168 млрд, тогда как французский государственный поставщик коммунальных услуг EDF, предлагающий разнообразные энергетические продукты, получил $151 млрд. Норвежская нефтеперерабатывающая компания Equinor заработала $142 млрд. Итальянские компании Eni (нефтегазовый бизнес) и Enel (поставщик коммунальных услуг) заработали по $132 млрд.
Читайте также
Также продажами более $100 млрд могут похвастаться государственная бразильская компания Petrobras, немецкий поставщик коммунальных услуг E. on и японский нефтяной конгломерат Eneos.

Нефтегазовые российские компании не попали в топ

российские компании «газпром» и «роснефть», которые были в списке топ-15 в 2020 году, в этом году в нем отсутствуют.
Следует отметить, что, хотя трехмиллиардные продажи в нефтегазовой отрасли — не новинка, доходы в этом секторе значительно колеблются в зависимости от цен на сырую нефть на мировом рынке. Теперь, при благоприятных условиях, несколько менее известных нефтеперерабатывающих компаний и государственных предприятий коммунальных услуг также смогли превысить отметку в $100 млрд в 2022 году.
По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.