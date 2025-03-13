ТОП-6 самых распространенных ошибок во время онлайн-собеседования — Finance.ua

ТОП-6 самых распространенных ошибок во время онлайн-собеседования Сегодня 08:33 — Личные финансы

ТОП-6 самых распространенных ошибок во время онлайн-собеседования

Сегодня собеседования в Zoom, Google Meet, Teams — это не исключение, а стандартный этап найма. Они позволяют кандидатам проходить интервью из любой точки страны или мира, экономят время и учитывают фактор безопасности.

Но при всей привычности онлайн-формата, рекрутеры часто обсуждают типичные ошибки кандидатов, которые портят первое впечатление. Плохое освещение, нестабильный интернет, хаотичный фон или даже нерелевантная одежда — все это влияет на восприятие кандидата не меньше, чем его опыт и ответы.

Выключенная камера или плохое освещение

Кажется, очень банально упоминать о такой ошибке, как выключенная камера, но многие кандидаты до сих пор не придают этому значения. Вы можете не хотеть включить камеру по многим причинам: несоответствующие условия, плохой фон, не успели зайти в помещение и собеседование началось на улице, или просто не хотите показывать свое лицо рекрутеру.

Но когда камера выключена, рекрутер получает первые звоночки, что кандидат:

не очень заинтересован в общении и взаимодействии;

не подготовился или ему есть что скрывать (например, неподходящий внешний вид или неформальная среда);

небрежно относится к деталям или имеет низкую цифровую компетентность.

В то же время включенная камера позволяет рекрутеру установить живой контакт с кандидатом, оценить его уверенность, открытость, профессионализм и уровень заинтересованности по мимике, жестикуляции.

Также важно позаботиться о правильном освещении — если лицо затемнено или засвечено, рекрутер не сможет четко видеть вашу мимику, что усложнит коммуникацию.

Но хорошая новость — настроить хорошее освещение можно и без профессиональных ламп, а с помощью естественного света из окна (вы должны сидеть лицом к окну, чтобы свет падал на вас). Если природного света недостаточно, попробуйте поставить обычную лампу прямо за камерой.

Отвлекающий фон сзади

Задний фон на онлайн-беседе так же важен, как и ваш внешний вид. Он создает впечатление о вашей организованности, профессионализме и внимании к деталям. Аккуратный, нейтральный фон помогает рекрутеру сосредоточиться на вас, а не на хаосе позади.

Разбросанная одежда, неупорядоченные вещи или случайные люди в кадре могут отвлекать, создавать впечатление несерьезности.

Поэтому перед собеседованием стоит позаботиться о простом, аккуратном заднем фоне, который не будет отвлекать рекрутера от вас. Если такой возможности нет, воспользуйтесь функцией размытия виртуального фона.

Технические проблемы

Кажется, все уже знакомы с Zoom, Google Meet, Teams, но одна из самых распространенных ошибок — отсутствие предварительного тестирования платформы. Представьте: за минуту до собеседования Zoom внезапно решает обновиться, и вы опаздываете или начинаете настраивать размытый фон прямо в начале разговора.

Чтобы избежать подобных ситуаций, предварительно согласуйте с рекрутером платформу для встречи, загрузите ее, если нужно, и протестируйте все функции, договорившись о пробном звонке с другом или подругой.

За 30 минут до собеседования проверьте микрофон, наушники, уровень заряда устройств и положите зарядку рядом на случай непредвиденных ситуаций. Выключите звук на телефоне и уведомления на компьютере, чтобы вибрация или звонок из вашего телефона не испортили собеседование.

Посторонние звуки

Посторонние звуки во время онлайн-беседы могут мешать не только вам, но и рекрутеру, отвлекая от содержания разговора. Громкие голоса, шум транспорта, лай собаки или телевизор на фоне создают впечатление неорганизованности. Более того, если рекрутер будет плохо слышать ваши ответы, это может повлиять на восприятие вас как кандидата.

Поэтому перед собеседованием следует найти тихое место, закрыть окна, предупредить родных о важной встрече и проверить микрофон, чтобы ничего не помешало продуктивному диалогу.

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«Группа поддержки» за кадром

Наличие родителей, друзей за кадром, подсказывающих кандидату ответы, может произвести на рекрутера крайне негативное впечатление.

Во-первых, это выглядит нечестно — если кандидат не может самостоятельно отвечать на вопросы, возникают сомнения в его компетентности и уверенности. Во-вторых, подсказки или ответы со стороны могут быть заметны из-за пауз или отведенного в сторону взгляда.

И, наконец, работодатели ищут человека, который сможет эффективно работать самостоятельно, а не при поддержке других. Поэтому лучше подготовиться заранее и полагаться только на собственные знания и опыт.

Неправильное положение камеры

Камера, направленная снизу вверх, формирует невыгодный ракурс, с которого лицо может выглядеть непропорционально. Если камера расположена слишком высоко, создается впечатление, будто вы смотрите вниз на собеседника, что может восприниматься как отстраненность или неуверенность.

Чеклист подготовки к онлайн-собеседованию

Проверить платформу для видеосвязи

Согласовать с рекрутером, какая платформа будет использоваться для онлайн-встречи (Zoom, Google Meet, Teams и т. п. ).

). Загрузить и обновить программу заранее.

Провести тестовый звонок с другом, чтобы проверить все функции.

Настройка камеры

Разместить камеру на уровне глаз для естественного общения.

Убедиться, что изображение четкое, а фон не отвлекает.

Использовать нейтральный или размытый фон, если нужно.

Убедиться, что со звуком все хорошо

Подготовить наушники с микрофоном для лучшего качества звука.

Выключить лишние шумовые источники (телевизор, телефонные уведомления, громкие разговоры).

Проверить, исправен ли микрофон и не создает ли фонового шума.

Позаботиться о стабильном интернете

Закрыть все лишние программы и вкладки, которые могут замедлять соединение.

Проверить, не запланированы ли выключения света на время, когда запланировано собеседование. Если есть такая вероятность, что свет выключат, следует заранее позаботиться об альтернативных источниках питания или переместиться на другую локацию, где есть интернет.

Подготовить устройства

Зарядить ноутбук/телефон или подключить к питанию.

Держать зарядку рядом на случай непредвиденных ситуаций.

Отключить автоматические обновления во избежание внезапной перезагрузки.

Продумать резервный план

Подготовить альтернативное устройство (телефон или планшет) на случай технических проблем.

Заранее попросить у рекрутера контактный номер или мессенджер для экстренной связи.

Качественная подготовка к онлайн-беседе — это ваша возможность произвести хорошее первое впечатление. Поэтому позаботьтесь обо всех технических деталях заранее и позвольте рекрутеру оценивать ваши навыки, не отвлекаясь. Тем более ваша предварительная подготовка придаст и вам уверенность, что все идет по плану.

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